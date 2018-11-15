《投資心得－潘鐵珊》同程藝龍藉強大品牌基礎，用戶群高速增長

《投資心得》同程藝龍（００７８０）為專注旅遊服務的一站式平台，產品和服務涵蓋交通

、住宿預訂及各種配套增值旅遊產品及服務。同程、藝龍均已於去年實現盈利，今年上半年完成

合併後盈利亦保持快速增長。２０１８年上半年，兩者合共錄得毛利２０﹒４４億元人民幣，毛

利率達７１﹒７％，表現相當理想。



＊每月活躍用戶２億個＊



同程網絡與藝龍在業務面有充足互補，透過強大的品牌知名度、以及良好市場基礎，有望實

現高黏性用戶群的高速增長。在今年第三季度，同程及藝龍兩者的合併平均月活躍用戶達到

２﹒０６億個，而合併平均月付費用戶達到２２６０萬個。此外，集團加強了與其他品牌的差異

化，在今年上半年，集團約８５﹒３％的註冊用戶是居住於非一線城市，而該等城市居民的潛力

亦不容忽視。於去年，非一線城市居民旅遊總消費不但已占全國旅遊總消費高達８９﹒７％，並

預計在未來數年間將有約一成的複合增長率，比一線城市平均約６﹒３％更高。

國內的在線旅遊市場龐大，而且增長迅速。以總交易額計，中國在線旅遊市場規模在四年間

從２０１３年的３０７０億元人民幣增至２０１７年的１１７２６億元人民幣，複合年均增長率

為３９﹒８％，預期於２０２２年能進一步增長至２４６２１億元人幣，前景甚為可觀。



＊現正公開招股可留意＊



集團亦有騰訊（００７００）加持，騰訊持有集團２４﹒９２％的股份，成為最大股東。受

惠於中國兩大平台 微信及移動ＱＱ 的龐大用戶基礎，在這些平台的支付界面等的支持亦

為同程藝龍提高流量增長的最有力後盾。集團現正進行招股，投資者可留意。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

