《Ｂｅｎ哥思路－鄺民彬》恒指５０天線阻力大，中美關係變數仍多

《Ｂｅｎ哥思路》近期商品市場出現較大波動，當中，國際油價創近３４年來最長跌浪，紐

約期油技術上步入熊市，令市場憂慮環球經濟前景。是次下跌部分是由於近半年沙特阿拉伯、俄

羅斯及美國等地的產量持續增加導致供過於求，若產油國減產或有助紓緩油價下跌壓力。另外，

亦是由於英國脫歐進程出現阻滯，歐洲不明朗因素增，令歐元匯價走弱，而美元持續走強。目前

，市場除關注英國脫歐協議及月底「習特會」外，下月聯儲局會議會否如期加息則是另一焦點。

美國聯儲局上周一如市場預期維持利率不變，保持於２％至２﹒２５％，並重申將進一步「

漸進」上調利率。不過，近期港元拆息有所回落，令港美息差進一步擴闊，若未來市場再度出現

動盪，或成走資催化劑，不利港股表現。大市方面，港股近期明顯受到外圍影響，加上科技巨頭

蘋果公司被下調未來展望，令科技股受壓，利淡投資氣氛。由於市場情緒一般，加上大市成交量

亦有所回落，料恆指短線走勢難有表現，於５０天線將見較大阻力。



＊美企未來盈利表現備受考驗＊



美國中期選舉結果與預期相若，民主黨重奪眾議院，而參議院繼續由共和黨掌控，形成國會

分裂情況。不過，往績顯示執政黨往往在眾議院中期選舉失利，加上民主黨與共和黨在眾議院選

舉中，得票率只相差３－４個百份點，特朗普並沒有慘敗。加之參議院中期只改選三分一席位，

共和黨原有大多數議席不需要重選，反使共和黨在參議院的席數增加。

在新的政治形勢下，民主黨控制眾議院，成為制衡總統特朗普的重要力量。預期特朗普未來

不少有爭議性的提案例如進一步大規模減稅，以及大型基礎設施投資，均難在國會通過。然而，

美國經濟目前增長理想，暫不需要太多額外刺激措施推動。反而財赤進一步擴大的可能減少，將

令美國政經局勢較為平穩。

此外，根據過去中期選舉結果顯示，由共和黨總統掌舵及民主黨控制眾議院情況下，美股表

現不差。另外，美國股市過去在總統任期第三年，往往有頗為突出的表現。

美股早前出現大幅震盪，惟隨選舉結果塵埃落定，料美股將回歸基本面。雖然，目前美國的

經濟數據仍然較強，不過在減稅因素退卻及貿易戰所帶來的影響陸續浮現下，企業未來盈利表現

仍備受考驗。事實上，自第３季以來，多家企業都有向下修定未來的盈利預期，盈利見頂已成為

一大市場風險。雖然近日投資氣氛略為好轉，惟美股目前估值不低，現水平高追風險高。



＊Ａ股估值吸引，急挫機會低＊



至於中美關係，雙方上周舉行的第二輪外交安全對話顯示仍存深刻分歧，而反覆多變的特朗

普中期選舉過後將重整內閣，司法部長塞申斯已率先「被辭職」。加上大部分民主黨人比共和黨

人更支持貿易保護主義以及針對中國人權問題。因此，中美關係未來的變數太多，現階段不宜過

於樂觀。

內地方面，上周中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清提出「一二五」計劃，即在新增公

司類貸款中，大型銀行對民營企業的貸款不低於三分之一，中小型銀行不低於三分之二，三年以

後銀行業對民營企業的貸款佔新增公司類貸款的比例不低於５０％。雖然計劃有助於解決民營企

業的融資難問題，但市場則憂慮會影響銀行的資產質素。

根據銀保監數據，截至６月底，內銀的不良貸款餘額持續上升，按季增加１８２９億元至１

﹒９６萬億元人民幣水平，而不良貸款率亦按季提高０﹒１１％至１﹒８６％。隨著中美貿易戰

展開及環球經濟下行風險升溫，料未來不良貸款率具較大的上升壓力，內銀未來的盈利能力存在

更多不明朗因素。

雖然近期Ａ股仍較波動，不過，憧憬內地或更大規模減稅降費，及進一步推出企業優惠政策

以穩定經濟增長，料可為未來股市帶來一定支持。事實上，Ａ股目前的估值已見吸引，平均市盈

率約１３倍，加上未來ＭＳＣＩ擬將Ａ股在其全球基準指數中的納入因子由５％提高至２０％，

並料可吸引逾８００億美元的新資金流入。雖然Ａ股短線或仍會繼續調整，不過再大幅調整的機

會較低，料上證綜指短期內將於２５５０點至２７５０點之間上落。《凱基證券執行董事及研究

部主管 鄺民彬》



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