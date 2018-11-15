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即市新聞

15/11/2018 09:05

《思前想後－郭思治》港股續在十天廿天線間穿梭，走勢反覆不明

　　《思前想後》受中美貿易糾紛所困擾，年內港股跌幅頗遠超預期，直到目前一刻止計，今年
恆指是由１月２９日之高位３３４８４點跌至１０月３０日之低位２４５４０點，即在９個月內
，累積跌幅達８９４４點或２６﹒７％，以年度計，此跌幅實已不算少，故只要情況能紓緩，該
可作適量反彈，至低限度會暫擺脫進一步尋新低之弱態。談到止跌，技術上首要的條件是恆指必
需先成功重越１０天及２０天線並穩守其上，能做到此點，方可初段定大市已漸擺脫續尋底之威
脅，惟如要肯定大市已走出中期大調整之弱態，當需待成功重越５０天線並續穩守其上。但直到
目前止計，恆指仍續受壓於５０天線之下，且更不斷反覆穿梭於１０天及２０天線之間，即是說
大市暫仍處反覆不明之市況中，只是恆指既已漸升離１０月３０日之低位２４５４０點，技術上
暫不用擔心會再創新低而已。

＊本月轉為先高後低，待見更高更低位＊

　　自踏進１１月份，市傳中美兩國領袖將在Ｇ２０峰會商談貿易問題，據聞該有雙方均可接受
之解決方案。受消息所刺激，投資者入市信心及意欲均明顯改善，而其時大市之成交金額更於
１１月２日創下１７０３億元。在動力配合下，恆指由１日之低位２５１９０點急步抽升至７日
之高位２６５３０點，形態屬先低而後高。值得一提的是，其時恆指不但成功重越１０天及２０
天線，且更漸呈升離低位之勢，而距５０天線僅差數點而已。然而，當投資氣氛開始回暖之時，
市內又傳有關中美貿易問題仍存在分岐，情況更不樂觀。受消息所衝擊，大市很快重蹈反覆之中
，其後更在美股連番急挫下，恆指於１３日裂口低開至２５０９２點，雖其後倒升收市。惟由於
恆指已一度跌穿１日之低位２５１９０點，故１１月份之股市之形態暫已扭轉成先高而後低，以
高位為７日之２６５３０點計，即在短短５個交易日內累積跌幅已達１４３８點。先不會談形態
及幅度，由於一個月恆指之高低位不該出現於５個交易日之內，故在本月餘下之交易日，技術上
似仍在更高或更低之指數在後頭，因一般而言，每個月恆指之高低位是會相隔約１０個交易日以
上才出現。

＊藍籌股估值不高，已具中線部署價值＊

　　目前大市雖然處不明之中，惟現時主要恆指成分股之平均市盈率僅約９﹒６倍，而平均息率
亦近４厘，論估值不高之餘，已具中線部署之價值，只是在一片氣氛淡薄之市況中，基本因素已
不太受重視，但不管中美貿易糾紛何時才能消除，只要基本因素仍不差，大市再進一步大幅回落
之機會該不大，或者市勢於低位持續整固，直至有利好消息出現時才作明顯推升。
《民眾證券董事總經理　郭思治》（本欄逢周四刊出）

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