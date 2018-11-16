《投資觀點－施宏毅》「我的黑名單」６年已過，匯豐友邦不同命運

《投資觀點》數年前，筆者曾把重磅大藍籌匯控（００００５）及友邦（０１２９９）列為

投資黑名單。主要原因是，其核心盈利出現嚴重的問題。其後公司股價的確跑輸大市。經過多年

後的今天，筆者透過核心課程高班的其中一招，發現這兩家公司的其中一隻，已經得到結構性的

改善，可以從黑名單中移出。究竟匯控和友邦誰是被解放的一隻？誰又繼續被列入黑名單？今天

筆者就首次透露核心課的絕學，和大家一一探討。

早於２０１２年，筆者曾在「藍籌的戰術」中，提及到匯控的核心盈利出現問題，其後也在

３條視頻中，表示自己對友邦及匯控結構性問題的擔憂。結果匯控股價由出片時的價位９０﹒７

元，最低下跌至４４﹒５元。期內發生了不少事情，包括退出日本高端理財市場、賣出海外業務

、精簡架構、賣出平保及大舉裁員等。

在２０１２年時，筆者以匯控２００９年至２０１１年的盈利及核心盈利數據作為探討方向

。發現１１年至１２年間，公司盈利錄得倒退。更嚴重的是，在核心盈利中的倒退程度大福超過

盈利倒退的速度，並且錄得有史以來第一次的虧損。而事實上確保一家公司的盈利能力及結構性

狀況，核心盈利數據的變動必定要符合盈利的變動，不然當中很大可能存在報表水分。雖然當時

公司的核心盈利出現虧損，但利用賣資產以填補虧損，以致報表上的表面盈利仍是正數。所以股

價沒有直接打現況反應。結果優良的資產例如平保，先後被賣出，直接損害公司在往後的盈利能

力。結果經過時間的洗禮，最後一一呈現在其後數年的報表上，估價大跌。

事過數年，到底匯控的核心結構有沒有改善？接下來，筆者會再次以核心盈利及表面盈利和

大家探討。可見在２００９年至２０１７年，公司的盈利數據走勢。從表面盈利上看，似乎沒有

出現很大問題，但核心盈利方面，仍然維持虧損，這表示經過多年的經營，匯控仍然沒有脫離危

險期。而在２０１８年上半年的業績上看，公司的核心盈利仍然處於虧損，反映結構性問題仍然

存在。所以這家公司仍然保留在筆者的筆名單中。

從技術分析教學而言，走勢傾向利淡。未來股價跌破６３元水平，應考慮離場。等待股價下

降至５８﹒８元時，出現轉勢才考慮部署。阻力位可設於６３元及下降趨勢線，現時位處７１元

。

說到這裏，相信大家也知道，友邦就是黑名單中要被除去的公司。回顧友邦在２００９年至

２０１２年的盈利及核心盈利數據。可見核心盈利長期處於虧損狀況，而且也是被列為黑名單的

主要原因。經過多年的經營改善後，友邦的核心盈利終於回復正常水平。近來友邦開始引入數碼

化基金管理模式，引入大數據管理基金運作。雖然這些消息在行業上並不新鮮，但畢竟這是未來

的大方向，絕對有助企業將來的發展。另外友邦開始推動網上投資平台「ｉＳｈｏｐ友保易」，

這將會降低未來企業的經營成本，也會利好其經營利潤。

技術分析教學而言，未來股價卻突破上升趨勢線６７元位置或更保守看６８﹒５元，可考慮

部署。阻力位置看７５至７７元。相反若走勢再度下行，大機會下跌至５６元水平，大家要小心

部署。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

