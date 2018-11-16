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即市新聞

16/11/2018 11:45

《投資觀點－施宏毅》「我的黑名單」６年已過，匯豐友邦不同命運

　　《投資觀點》數年前，筆者曾把重磅大藍籌匯控（００００５）及友邦（０１２９９）列為
投資黑名單。主要原因是，其核心盈利出現嚴重的問題。其後公司股價的確跑輸大市。經過多年
後的今天，筆者透過核心課程高班的其中一招，發現這兩家公司的其中一隻，已經得到結構性的
改善，可以從黑名單中移出。究竟匯控和友邦誰是被解放的一隻？誰又繼續被列入黑名單？今天
筆者就首次透露核心課的絕學，和大家一一探討。
　　早於２０１２年，筆者曾在「藍籌的戰術」中，提及到匯控的核心盈利出現問題，其後也在
３條視頻中，表示自己對友邦及匯控結構性問題的擔憂。結果匯控股價由出片時的價位９０﹒７
元，最低下跌至４４﹒５元。期內發生了不少事情，包括退出日本高端理財市場、賣出海外業務
、精簡架構、賣出平保及大舉裁員等。
　　在２０１２年時，筆者以匯控２００９年至２０１１年的盈利及核心盈利數據作為探討方向
。發現１１年至１２年間，公司盈利錄得倒退。更嚴重的是，在核心盈利中的倒退程度大福超過
盈利倒退的速度，並且錄得有史以來第一次的虧損。而事實上確保一家公司的盈利能力及結構性
狀況，核心盈利數據的變動必定要符合盈利的變動，不然當中很大可能存在報表水分。雖然當時
公司的核心盈利出現虧損，但利用賣資產以填補虧損，以致報表上的表面盈利仍是正數。所以股
價沒有直接打現況反應。結果優良的資產例如平保，先後被賣出，直接損害公司在往後的盈利能
力。結果經過時間的洗禮，最後一一呈現在其後數年的報表上，估價大跌。
　　事過數年，到底匯控的核心結構有沒有改善？接下來，筆者會再次以核心盈利及表面盈利和
大家探討。可見在２００９年至２０１７年，公司的盈利數據走勢。從表面盈利上看，似乎沒有
出現很大問題，但核心盈利方面，仍然維持虧損，這表示經過多年的經營，匯控仍然沒有脫離危
險期。而在２０１８年上半年的業績上看，公司的核心盈利仍然處於虧損，反映結構性問題仍然
存在。所以這家公司仍然保留在筆者的筆名單中。
　　從技術分析教學而言，走勢傾向利淡。未來股價跌破６３元水平，應考慮離場。等待股價下
降至５８﹒８元時，出現轉勢才考慮部署。阻力位可設於６３元及下降趨勢線，現時位處７１元

　　說到這裏，相信大家也知道，友邦就是黑名單中要被除去的公司。回顧友邦在２００９年至
２０１２年的盈利及核心盈利數據。可見核心盈利長期處於虧損狀況，而且也是被列為黑名單的
主要原因。經過多年的經營改善後，友邦的核心盈利終於回復正常水平。近來友邦開始引入數碼
化基金管理模式，引入大數據管理基金運作。雖然這些消息在行業上並不新鮮，但畢竟這是未來
的大方向，絕對有助企業將來的發展。另外友邦開始推動網上投資平台「ｉＳｈｏｐ友保易」，
這將會降低未來企業的經營成本，也會利好其經營利潤。
　　技術分析教學而言，未來股價卻突破上升趨勢線６７元位置或更保守看６８﹒５元，可考慮
部署。阻力位置看７５至７７元。相反若走勢再度下行，大機會下跌至５６元水平，大家要小心
部署。《「我要做股神」專頁創辦人　施宏毅》

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