《選股情報－石鏡泉》企２６０

《選股情報》昨日（１５日）恆指企２６０，只要今日（１６日）仍企２６０上，後市仍望

好。昨文如下：



題：「２５７至２６０？」

文：「昨晚（１４日）恆指夜期升，但美股就跌，今明（１５日及１６日）兩日恆指如能企

在２５７至２６０上，後市可望好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》

