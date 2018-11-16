《選股情報》昨日（１５日）恆指企２６０，只要今日（１６日）仍企２６０上，後市仍望
好。昨文如下：
題：「２５７至２６０？」
文：「昨晚（１４日）恆指夜期升，但美股就跌，今明（１５日及１６日）兩日恆指如能企
在２５７至２６０上，後市可望好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
16/11/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》企２６０
《選股情報》昨日（１５日）恆指企２６０，只要今日（１６日）仍企２６０上，後市仍望
好。昨文如下：
題：「２５７至２６０？」
文：「昨晚（１４日）恆指夜期升，但美股就跌，今明（１５日及１６日）兩日恆指如能企
在２５７至２６０上，後市可望好。」《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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