  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/11/2018 17:17

《台股攻略－馮偉明》蘋概股表現疲弱，台股失守９８００點

　　《台股攻略》台股今日低開整理，跌２９﹒３７點，收９７９７﹒０９點，成交金額為新台
幣１１６２﹒４４億元。
　　受大立光反彈帶動，台股早盤開低後走揚，隨後鴻海由紅翻跌，加上台積電跌幅擴大，指數
表現有沽壓，盤中走低後維持平盤上下震盪，尾市時受台積電及聯電等電子權值股，以及台塑和
台塑化等傳產權值股獲買單拉抬帶動，台股指數倒升。大立光今日表現強勢，升１﹒１３％，收
新台幣３１３０元；台積電遭大摩大砍目標價，今日走勢疲弱，跌２﹒１６％，收新台幣２２６
元；鴻海開高不久即翻黑走低，尾盤雖獲買單拉抬，但仍小跌０﹒２７％，收新台幣７４﹒３。
被動元件股今日開高走低，國巨尾盤翻黑跌０﹒６４％，收新台幣３１０元；大毅升１﹒９１％
，收新台幣５０﹒８元；華新科升０﹒９１％，收新台幣１６５﹒５元。
　　台股目前在月線附近整理，若大市向上展開另一波段反彈行情，建議投資者留意業績亮麗以
及已收復季線或站穩月線的強勢個股。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

DIVA Channel 賞睇好戲《非凡同響》

【活動花絮】【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

【etnet Bonus賞你】康怡廣場 X RACCOON FACTORY萬聖節限量版咖啡杯

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN