《台股攻略－馮偉明》蘋概股表現疲弱，台股失守９８００點

《台股攻略》台股今日低開整理，跌２９﹒３７點，收９７９７﹒０９點，成交金額為新台

幣１１６２﹒４４億元。

受大立光反彈帶動，台股早盤開低後走揚，隨後鴻海由紅翻跌，加上台積電跌幅擴大，指數

表現有沽壓，盤中走低後維持平盤上下震盪，尾市時受台積電及聯電等電子權值股，以及台塑和

台塑化等傳產權值股獲買單拉抬帶動，台股指數倒升。大立光今日表現強勢，升１﹒１３％，收

新台幣３１３０元；台積電遭大摩大砍目標價，今日走勢疲弱，跌２﹒１６％，收新台幣２２６

元；鴻海開高不久即翻黑走低，尾盤雖獲買單拉抬，但仍小跌０﹒２７％，收新台幣７４﹒３。

被動元件股今日開高走低，國巨尾盤翻黑跌０﹒６４％，收新台幣３１０元；大毅升１﹒９１％

，收新台幣５０﹒８元；華新科升０﹒９１％，收新台幣１６５﹒５元。

台股目前在月線附近整理，若大市向上展開另一波段反彈行情，建議投資者留意業績亮麗以

及已收復季線或站穩月線的強勢個股。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

