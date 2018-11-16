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即市新聞

16/11/2018 15:29

《美元走勢－羅明立》英國硬「脫歐」機會升，鎊匯恐失守１﹒２７

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１３﹒６１　　　１１３﹒１８　　　１１３﹒５３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３４８　　　１﹒１３１８　　　１﹒１３２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８１２　　　１﹒２７５４　　　１﹒２７７４
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００７５　　　１﹒００４８　　　１﹒００６６
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２９　　　７﹒８２９１　　　７﹒８３２０

　　《美元走勢》美國１０月零售銷售按月回升０﹒８％，遠高於預期的０﹒５％。另外，根據
美國勞工部的數字，１０月進口物價指數連升兩個月，按月上升０﹒５％，較預期的０﹒１％高
出５倍。
　
　　雖然數據表現理想，但美元匯價昨日（１５日）未有上升，主要在９６﹒７至９７﹒４間反
覆，走勢和前一天相約。現時美國經濟向好，升息步伐穩定，支持美元匯價強勢，所以美元後市
會繼續偏強。
　
　　英國「脫歐」再有重大發展，在英國首相文翠珊公布「脫歐」協議草案後，陸續有內閣官員
辭職，主要反對草案中北愛爾蘭的安排及稅擔保計劃，未能保障英國的主權。多個國會議員反對
方案，保守黨亦計劃向文翠珊逼宮，發起不信任投票。
　
　　事件的發展令英國硬「脫歐」的機會上升，英鎊匯價急跌，英鎊美元昨日最低跌至
１﹒２７２２，今早（１６日）略為回升至１﹒２８。如事件的不確定性增加，不排除英鎊會失
守１﹒２７美元的重要支持。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１３５０　　　１﹒１２３０　　　１﹒１４００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０４０　　　１﹒２９００　　　１﹒３０８０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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