《美元走勢－羅明立》英國硬「脫歐」機會升，鎊匯恐失守１﹒２７

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １１３﹒６１ １１３﹒１８ １１３﹒５３
歐元╱美元 １﹒１３４８ １﹒１３１８ １﹒１３２７
英鎊╱美元 １﹒２８１２ １﹒２７５４ １﹒２７７４
美元╱瑞郎 １﹒００７５ １﹒００４８ １﹒００６６
美元╱港元 ７﹒８３２９ ７﹒８２９１ ７﹒８３２０
《美元走勢》美國１０月零售銷售按月回升０﹒８％，遠高於預期的０﹒５％。另外，根據
美國勞工部的數字，１０月進口物價指數連升兩個月，按月上升０﹒５％，較預期的０﹒１％高
出５倍。
雖然數據表現理想，但美元匯價昨日（１５日）未有上升，主要在９６﹒７至９７﹒４間反
覆，走勢和前一天相約。現時美國經濟向好，升息步伐穩定，支持美元匯價強勢，所以美元後市
會繼續偏強。
英國「脫歐」再有重大發展，在英國首相文翠珊公布「脫歐」協議草案後，陸續有內閣官員
辭職，主要反對草案中北愛爾蘭的安排及稅擔保計劃，未能保障英國的主權。多個國會議員反對
方案，保守黨亦計劃向文翠珊逼宮，發起不信任投票。
事件的發展令英國硬「脫歐」的機會上升，英鎊匯價急跌，英鎊美元昨日最低跌至
１﹒２７２２，今早（１６日）略為回升至１﹒２８。如事件的不確定性增加，不排除英鎊會失
守１﹒２７美元的重要支持。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２３０ １﹒１４００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０４０ １﹒２９００ １﹒３０８０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》