《美元走勢－羅明立》英國硬「脫歐」機會升，鎊匯恐失守１﹒２７

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１３﹒６１ １１３﹒１８ １１３﹒５３

歐元╱美元 １﹒１３４８ １﹒１３１８ １﹒１３２７

英鎊╱美元 １﹒２８１２ １﹒２７５４ １﹒２７７４

美元╱瑞郎 １﹒００７５ １﹒００４８ １﹒００６６

美元╱港元 ７﹒８３２９ ７﹒８２９１ ７﹒８３２０



《美元走勢》美國１０月零售銷售按月回升０﹒８％，遠高於預期的０﹒５％。另外，根據

美國勞工部的數字，１０月進口物價指數連升兩個月，按月上升０﹒５％，較預期的０﹒１％高

出５倍。



雖然數據表現理想，但美元匯價昨日（１５日）未有上升，主要在９６﹒７至９７﹒４間反

覆，走勢和前一天相約。現時美國經濟向好，升息步伐穩定，支持美元匯價強勢，所以美元後市

會繼續偏強。



英國「脫歐」再有重大發展，在英國首相文翠珊公布「脫歐」協議草案後，陸續有內閣官員

辭職，主要反對草案中北愛爾蘭的安排及稅擔保計劃，未能保障英國的主權。多個國會議員反對

方案，保守黨亦計劃向文翠珊逼宮，發起不信任投票。



事件的發展令英國硬「脫歐」的機會上升，英鎊匯價急跌，英鎊美元昨日最低跌至

１﹒２７２２，今早（１６日）略為回升至１﹒２８。如事件的不確定性增加，不排除英鎊會失

守１﹒２７美元的重要支持。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１３５０ １﹒１２３０ １﹒１４００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０４０ １﹒２９００ １﹒３０８０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

