《真知灼見－溫灼培》英國脫歐正吹無定向風

《真知灼見》中美貿易紛爭以及英國「脫歐」進程繼續成為市場焦點。昨晚英國《金融時報

》（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｔｉｍｅｓ）報道指，美國貿易代表萊特希澤（Ｒｏｂｅｒｔ

Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）已告知一些企業總裁美國將不會進一步擴大對中國入口徵關稅。雖然較

後時間美國有線電視《ＣＮＢＣ》引述萊特希澤辦公室指上述報道並非真確，但市場仍以此為由

把美股推升。標普５００指數終止了５日跌勢反彈上升，而道指則上升０﹒８３％。從事件反映

出，市場普遍對本月底的中美兩國元首會面後在貿易上有機會和解感到樂觀。



＊擔憂脫歐出事央行要減息救市＊



反觀英國，市場焦點離不開英國「脫歐」的事宜上。英國首相文翠珊指已與歐盟達成初步協

議，並揚言得到其內閣全整支持，會於短期內呈交英國國會審批。但不到一天，英國脫歐大臣便

宣布辭職，表示不能接受方案。事件令人擔心所謂的「脫歐」方案最終能否通過英國國會，及方

案是否有利英經濟。有關情況加深市場對英國「脫歐」憂慮使英鎊匯價大跌。今早（１６日）於

亞洲市場英鎊報１﹒２７７０美元。而在交叉盤上，英鎊兌歐元及日圓均全線跌。另外值得留意

，是具指標性的英國１０年債券孳息率亦出現急挫，由周三收市１﹒５０８％急降至昨晚的１﹒

３７％。反映市場擔心英國一旦「脫歐」出現問題或會驅使英倫銀行減息救經濟。



＊觀望事態發展，審視鎊匯走向＊



現時文翠珊提出的「脫歐」方案有２１個月過渡期，到２０２０年１２月為期限，屆滿後可

繼續延長最多７９年。過渡期間英國可享歐盟關稅聯盟地位。即英國在「脫歐」前後在經濟屬面

上將沒分別，唯法規及財政政策方面仍受歐盟監督，並於歐洲議會失去話語權。現看英國國會是

否通過方案。如方案獲通過，英經濟有望平穩過渡，這對英鎊匯價可視為利好因素。試想，英鎊

在２０１６年６月２３日未作出「脫歐」公投前英鎊匯價約於１﹒４８美元水平走動。倘英國在

「脫歐」後與之前經濟層面上並無分別，為何英鎊匯價還要處於現今低水平？這點實在值得我們

思考。當然話說回來，如英國國會否決了方案，這又將是另一個情況。屆時我們要觀察是英國將

走一條無秩序「脫歐」的道路，還是走向二次公投以衡量英鎊匯價前景。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

