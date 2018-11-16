《環球趨勢－黃耀宗》貨幣走勢明年或轉向

《環球趨勢》本年貨幣風險再次成為投資焦點之一，除貿易戰令市場擔心環球增長動力將放

緩外，美國聯儲局「收水」亦令部分如土耳其及阿根廷等經濟脆弱國家的貨幣出現明顯貶值；本

年至今，截至周三（１４日）執筆時，美匯指數上升５﹒６４％，而其他主要貨幣卻錄得不同跌

幅︰歐元、澳元、人民幣、印度盧比分別貶值６﹒２８％、７﹒５７％、６﹒６４％及

１３﹒７８％。但是，筆者認為美匯指數明年或會回軟。

宏觀基本因素方面，美匯指數過去一段時間受惠著息差擴闊及避險功能；但是，明年美匯指

數或不再獨享以上的優勢。首先，過去一段時間，美國聯儲局的加息步伐較其他主要央行為快，

因此在息差擴闊具有相對優勢；可是，美國當地的加息步伐明年或會見頂，而且英倫銀行及部分

亞洲等地的央行已進入加息周期，再者，料歐央行明年初將會停止買債，進入「收水」的加息行

列，以上情況將會逐步收窄美國的相對息差擴闊優勢，然而令資金流出美元資產。

另一方面，自今年第二季，由於黃金受制於利率上升、貿易戰陰霾及歐元區內部不確定性等

因素，令具有美國經濟穩健概念的美元成為避風港！但是，隨著英國與歐元漸漸達成協議、貿易

戰緊張氣氛有望紓緩、美國經濟增速或將見頂等條件，均會令美匯指數的避險能力下降。

因此，筆者認為美元除外的成熟市場及新興市場等貨幣，整體走勢或會於明年見底回升；而

美匯指數則繼續於過去數年的大型區間波動。

技術分析方面，美匯指數暫時受制於自１７年頂部及今年底部所形成的０﹒６１８黃金比率

反彈目標－９７﹒８７水平；加上周線圖的ＲＳＩ－９已達超賣水平，並且出現「頂背馳」利淡

信號，回落風險正逐步增加。《晉裕集團首席投資策略師 黃耀宗》

