《神州縱橫－凌昆》中央借助香港推動創科

《神州縱橫》粵港澳大灣區的建設乃中央的重大發展戰略部署之一，希望通過區域協作來推

動新一輪改革開放和作為「雙創」尖兵。從長遠看還要由促進港澳與內地社會經濟配合來強化

「一國」協調「兩制」，使港澳能真正回歸。



＊籌建大灣區創科走廊＊



在這宏圖下中央特別著重於把大灣區建成世界級的創新中心，使能媲美美國矽谷等著名科創

基地。為達目標中央十分著重利用香港的國際中心地位，並已作出相應部署。幾年前便把深圳河

河套地區劃歸香港以設立港深創科產業園，又委派科學家譚鐵牛到港任職中聯辦副主任，專門負

責與科技合作相關事務。作為大灣區宏圖的重點之一，廣東出台了重大創科計劃，要建立穗深創

科走廊涵薵廣州、東莞及深圳三市，其後又把走廊伸延納入港澳兩地，形成「一廊四城多核心」

的布局：「四城」指穗深港澳，「多核心」指走廊中多個專門性的創科基地，包括廣州科學城、

大學城、東莞松山湖和深圳生物谷、阪雪崗科學城等，可謂規模巨大架構完備，可見志不在小。

此外，為配合香港河套地區發展和建設「深圳河兩岸創科走廊」，深圳市特在福田區梳理出逾

３０萬平方米空間，以供深港創科合作項目所用。港珠澳大橋通車更有利於珠江東西兩岸的創科

合作，因此除澳門外還應納入珠海以擴大創科走廊。



＊兩地科研逐漸融合＊



除上述區域協調機制外，中央還很重視創科環境及軟件的建設及改善。廣東正籌劃推出粵港

澳三地科研協調機制，以便探索新合作模式，建設合作平台，和理順人才資金訊息等各方面的交

流渠道。具體辦法包括設立聯合科研團隊，共同培育人才（如研究生等），方便港澳學者使用國

家重大設施並參與其研製，共同爭取在大灣區設立國家級實驗室，和推動港澳參與國家科研項目

等。深圳還成立了由市委書記領頭的深港科創合作領導小組來統籌有關事宜。早前中央已放寬多

項限制，充許科研資金南下和方便兩地人員及設備交流。其實經多年磨合後，粵港兩地科研早已

形成「你中有我、我中有你」的漸次融合格局。國家已在港設立多個實驗室，而中科院早與香港

各大學合作，成立了多個聯合實驗室（現有２０多個），承擔１７０多個科研項目，取得論文及

專利授權多項，還聯合培養人才百多人。香港的大學也在廣東設立多家分校及研究院，衍生一批

成果轉化平台，承擔了８００多項國家科研課題，取得國家大量資助和收獲數以百計專利。可見

兩地科技合作正不斷深化，而擴展的空間及潛力仍大，故前景亮麗。《資深評論員 凌昆》

