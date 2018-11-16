《ＥＴＦ動向－蕭曉婷》原油價格走勢將何去何從？

《ＥＴＦ動向》當前原油價格的走勢可謂是一波三折，從之前的油價上漲，再到１２天連跌

，其走勢一直牽動著投資者的心情。從目前形勢來看，明年需求將面臨萎縮，市場呈現疲軟狀態

，原油價格走勢將何去何從？何種原因將原油價格帶入長期連跌？

隨著當前原油市場供過於求局面不斷惡化，使得油價的下行壓力驟增，市場中的風險和不確

定性成為了各原油供應國和需求國一直憂慮的問題。

沙地阿拉伯推動的ＯＰＥＣ減產計畫一直受到美國方面的強烈抵制，原因是沙地阿拉伯作為

世界最大的原油供應國。

而沙特方面對於其阻撓一直沒有明確表示，１２月即將舉行的ＯＰＥＣ會議，減產計畫可能

會被重新提上，成為穩定明年石油供需平衡和當前市場波動的一個重要議題。

一旦主要供油大國內部之間協調得不到有效的解決，將在對未來油價的變動埋下誘因。雖然

石油能源作為大國之間政治、經濟、軍事上重要的籌碼，但是就目前美國產能的持續上漲，未來

的產量極有可能會超越沙特等重要石油輸出國。

此外，各國的經濟面臨著下行的壓力，假設美國、俄羅斯、沙特等主要供油大國與主要原油

需求國的貿易摩擦加劇，這勢必會導致需求前景不樂觀，石油的需求也會隨之放緩。

如何部油價反彈，原油ＥＴＦ值得考慮。在供過於求、政治利益推動、未來需求的不確定性

等因素影響下，油價現在處於下行的緊張環境中。但是，這種油價暴跌的趨勢已經加重了市場的

擔憂氣氛，沙特等產油大國可能會逼於市場風險做出相應的調整。

對於１２月即將舉行的ＯＰＥＣ會議，一旦主要成員國和部分非成員國一致同意減產，改善

當前石油產出過剩的局面，將會稀釋由美國增產帶來的市場不平衡，這也將為油價的反彈帶來機

會。

供需不平衡的背後暗藏國家內部的政治誘因，市場的波動離不開產油國之間的協商和調節，

面臨未來原油市場可能存在的疲軟期以及油價受諸多因素變化帶來的反彈機會，原油ＥＴＦ可能

是值得考慮選擇的工具之一。《三星資產運用（香港）ＥＴＦ業務銷售總管 蕭曉婷》

