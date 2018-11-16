《精心傑作－溫傑》騰訊業績有隱憂，長線部署看東航

《精心傑作》美國中期大選過後市場明顯缺乏焦點。港股成交量明顯放緩，恆指保持在下降

通道中區間上落。要數近日重點消息的話，港股龍頭騰訊（００７００）放榜可謂重中之中。



＊騰訊季績未反映遊戲實名制影響＊



騰訊第三季業績好於市場普遍預期，第三季度營業收入按年增長２４％，而按非通用會計準

則股東應佔盈利按年上升１５％。可是，對比上季同期的話則沒有錄得增長。而是次的盈利增長

主要來自廣告業務增長帶動，騰訊其他業務包括支付服務和雲服務錄得按年６９％及按季１６％

增長，成績不俗。可是，騰訊皇牌業務遊戲增值服務卻未見亮點。個人計算機遊戲收入同比下降

１５％，而手機遊戲業務收入同比僅增７％。投資者仍需注意是次季報還未有覆蓋遊戲實名制所

帶來的影響，加上新遊戲審批過程緩慢，故騰訊前景仍需觀察。



騰訊績後急彈約５﹒８％並帶動恆指一併反彈。由於騰訊近期積弱多時，相信此優於預期的

報告有助帶動上試３００元關口，長遠來說仍需觀望遊戲業務發展及新政策。觀乎大市，恆指隨

騰訊反彈重上２６０００點大關，於周四（１５日）以２６１０３點作結。下一個關口將是２６

５００點，相信月底的Ｇ２０集團峰會能為市場帶來動力和新的方向。



＊東航長遠票價客座率有上升空間＊



相信大家對東方航空（００６７０）這個名字不會陌生。東方航空年初至今下跌約

１０﹒７％，相比恆指跌幅約１５％為少。今年東航主要受兩大主要因素影響而拖累表現：一是

油價二是人民幣貶值。先說油價，紐約期油曾於年初６０美元升至１０月初年內高位７６﹒９美

元，升幅達２８％。而油價佔航空公司總成本高達２５％，所以油價絕對能左右盈利。另外航空

公司通常有持外幣債作飛機租賃融資。從１７年年報可看出東航非人民幣債務佔總債務約

３５﹒８％。而人民幣年頭至今卻貶值了約５％，兩大效應下令第３季純利按年跌了

３８﹒１％。反觀不看成本的話，第３季營運收入按年有１３﹒５％的增長。



若不看外在因素，東航的營運數據仍算穩妥。本年１－９月客運人公里（ＲＰＫ）同比增長

９﹒７４％，對比１７年年度增長９﹒３４％更要多，反映客運數量仍保持上升。另外１－９月

國內航線可用座公里（ＡＳＫ）按年也錄得８﹒３６％增長，對比１７年年度增長８﹒９７％接

近持平，反映運載能力保持上升勢頭。另外，集團與吉祥航空實現互相持股，將來可能有更佳的

戰略合作和合謀議價能力，長遠能支持股價。還有，東航雄據於上海機場亦為它帶來壟斷優勢，

東航受北京新機場及香港機場的競爭帶來的影響遠不及其他同業，長遠在票價及客座率上也有最

大的上升空間。



營運數據則顯示公司經營能力有增無減。而油價現已回落至今年年初低位，假設７算為人民

幣重點支持，我們推論東航成本因素已見底。基於不俗的業務能力，推薦於現價買入。目標

６﹒５５元，止蝕價４元。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

