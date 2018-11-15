《台股攻略－馮偉明》台股微升３４點，收復９８００點

《台股攻略》台股今日升３４﹒５８點，收９８２６﹒４６點，成交金額為新台幣

９６２﹒７１億元。

美股三大指數於周三開高走低，跌破年線，台股追價力道不足，指數平盤附近狹幅震盪。台

積電升２﹒５元、收新台幣２３１元，鴻海升１﹒２元、收新台幣７４﹒５元，大立光跌９５元

、收新台幣３０９５元。蘋概股今日漲跌互見，嘉聯益跌近２％、收新台幣３０﹒５元，臻鼎－

ＫＹ升１﹒３１％、收新台幣７７﹒５元，美律升超過４％、收新台幣１２１﹒５元。被動元件

族群國巨升近２％、收新台幣３１２元，華新科升３﹒８％、收新台幣１６４元。ＩＣ基板今日

表現亦不俗，欣興漲停，易華電和景碩均升超過半根停板；柏承和金像電也升半根停板，健鼎、

楠梓電、敬鵬和華通升超過２％。

中美貿易戰持續，中美經濟皆出現趨緩的跡象，科技類股繼續弱勢，加上資金回流發達國家

，美元持續強勢，目前國際風險仍高，國際股市料或會持續回吐。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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