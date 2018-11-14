《真知灼見－溫灼培》盼中美「停戰」澳紐元反彈？

《真知灼見》自美國總統特朗普與國家主席習近平通電，及國家副主席王岐山透露中美雙方

恢復談判，隨即燃點起市場盼望中美貿易紛爭有望和解。美國中期選舉已過，是時候特朗普要為

其兩年後的大選作準備。在首回合的中美貿易較量中，美國雖贏得漂亮，但美國經濟第三季亦見

放緩跡象。貿戰如不見好即收，美國經濟一旦進一步轉惡，隨時會影響特朗普連任。這解釋為何

對於本月底Ｇ２０兩國元首會面，市場普遍存正面態度。



＊澳元難破７５美仙重要阻力＊



假如月底談判無結果，導致特朗普擴大對華貿易徵關稅，可想像澳紐貨幣難免要進一步沉底

。屆時料澳元有機跌穿７０美仙支持。如談判氣氛良好，貿易戰壓力紓減，這又是否代表澳紐匯

價有望大升？在這情況下，料澳紐可會有一定升幅，但以澳元為例，要上破７５美仙的重要阻力

相信仍是困難重重。筆者作出如此分析是基於三大因素。首先，料中美貿易再難重返未發生貿易

戰前的和平局面。就是紛爭不至擴大，料美國在貿易上仍會對中國保持一定的施壓，目的是要給

予在中國設廠的美國企業發出強烈信息，要她們盡快撤離。始終，制肘中國經濟，阻止中國超越

美國一哥地位才是今次美國牽起貿易戰的真正目的。假使這想法正確，相信會限制澳紐重返今年

高位能力。



＊美債息續走高不利商品價格＊



其次，隨美國逐步收緊貨幣政策，１２月或又再加息，及美債息一步步走高等，這會拖慢全

球經濟。澳紐主要出口商品，而商品價格是跟環球經濟走，環球經濟放慢可不利澳紐。

最後，不要忘記到１月１日起，歐央行亦將停止量寬，這會進一步抽緊全球資金不利經濟發

展。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

