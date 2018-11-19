《牛熊志選－陳其志》業績優於預期，候低留意騰訊購１３７９５

《牛熊志選》港股上周五（１６日）２６０００點關口失而復得，現正逐步回補上星期的下

跌裂口，全周升逾２％，日內低位逐步上移，加上連日陽燭形勢，技術上如恆指能突破

２６２００點短期阻力，或有望再試２６５００點。截至上周四（１５日），熊證及認沽證見逾

１﹒６億元淨流入造淡，同日牛證及認購證則錄得淨流出４５５４萬元。牛證重貨區集中於收回

價２５０００點至２５０９９點之間，連續兩日吸引最多新增牛證，此重貨區過夜街貨量已增至

相當於１７５７張期指合約；而熊證重貨區則上移至２６５００點至２６５９９點之間，過夜街

貨相當於１００５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅持平於２１﹒４％，國企指數３個月場外期權的引伸波幅微升０﹒４個波幅點至

２３﹒１％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐的引伸波幅上升１個波幅點至１９﹒７％；

港交所的引伸波幅持平於２６﹒２％；騰訊的引伸波幅下跌２﹒８個波幅點至３３﹒７％；中移

動的引伸波幅下跌０﹒６個波幅點至２１﹒８％；平保的引伸波幅下跌１﹒９個波幅點至

２３﹒９％；國壽的引伸波幅微升０﹒１個波幅點至２６﹒８％；建行的引伸波幅上升１﹒１個

波幅點至２４﹒９％；工行的引伸波幅上升１﹒４個波幅點至２４﹒７％；中石油的引伸波幅微

跌０﹒１個波幅點至３１﹒４％；中海油的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至３５﹒２％；Ａ中的

引伸波幅上升１﹒１個波幅點至２８％。

個股方面，騰訊季績勝預期，認購證及牛證好倉上周四趁股價反彈套利離場，單日有約

２２４４萬元資金流出相關牛證及認購證，同日則有３，８０４萬元資金流入認沽證及熊證部署

淡倉。技術上，騰訊股價於業績後顯著反彈，現已重越１０天及２０天兩條平均線，或有機會順

勢上試５０天線及３００元心理關口阻力。如看好騰訊可留意中長期價外認購證１３７９５，行

使價３３０元，明年３月尾到期，實際槓桿約７﹒７倍；另外，也可留意牛證６９６６７，收回

價２７３元，明年４月初到期，槓桿約１３﹒５倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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