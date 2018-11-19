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即市新聞

19/11/2018 09:33

《一周攻略－周進略》現時加息為了他朝減下去

　　《一周攻略》上周本欄說：大波幅，物以類聚。說起來，這現象久為學界所知。其實無他，
想亦合理，畢竟類似的環境造就類似的行為模式或反應。更何況，大波幅如是危機的反映，有如
地震海嘯，自然不只一次。
　
＊海嘯十年才有膽加速退市＊
　
　　說起海嘯，於今十年，央行才有膽加速退市縮表加息，一來是之前的入巿規模，進時容易退
時難，要市？高興有止跌回穩已經不太易，如今要離場又怎樣不震盪？
　　明乎此，不難明白，何以筆者不太擔心之前美國中期選舉，又或貿易爭議一事，因相比之下
，影響不是同等規模。
　　當然，論新聞消息的關注程度，人人談論，自然影響短期波動，但對於大局，卻未有扭轉方
向。
　
＊試找相關言論，恐怕緣木求魚＊
　
　　特朗普原本致力推行的政策，可能遇上阻力，這一點毫無疑問，但最大可能性，反而其對華
態度軟化，見諸近日其發言，正是如此。反正執位勢在必行，何必多做無謂工夫。
　　相比之下，還是美聯儲的議息較重要。下月加息慢下來嗎？頗不盡然。即使媒體不斷嘗試在
局方找相關言論，恐怕亦是緣木求魚。
　　可不是嗎？正如這一個以來指出，９月議息後，本來加息根本毫無懸念，但鮑威爾特別提醒
，投資者不必再斤斤計較於聲明字眼等，反而可以直接從經濟數據得悉加息動向。
　
＊如今不加息，更待何時？＊
　
　　如此說來，既然美國經濟好景至此，ＧＤＰ增速比長期平均為快，而失業率處於歷史性的低
位，通脹不論是整體或核心，都是２％水平附近，符合局方要求。
　　以此觀之，如今不加息，更待何時？今年踏入第四季，資產價格波幅擴大，正是投資者重整
資產配置時期，必然面對，大家有不同信念和看法，重新再投票，過程中，波動難免，風險的確
存在。
　
＊避無必要風險，自然增加回報＊
　
　　結論是，儘管本月波幅不及上月，但整體波幅已由非常時期的低，變成正常時期的高，搞不
好，正埋下伏筆，下次周期衰退在兩年後發生，如今加息是為了更漫長的難捱日子。持盈保泰，
避開無必要的風險，自然增加回報。《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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