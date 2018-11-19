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19/11/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》兩岸猿聲啼不絕？

　　《選股情報》中美貿：是戰？是談？今時噪音不少，但筆者認為整體是，輕舟必要過萬重山
，因為特朗普想２０２０年連任，習近平則無此慮，邊個政治命長，決定這兩年內的中美貿：是
戰，是談。
　　結論：恆指有望企２６０上三天，利後市。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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