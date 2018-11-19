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即市新聞

19/11/2018 09:12

《專家之言－葉尚志》繼續炒股不炒市，盤面分化情況開始突顯

　　《專家之言》港股上周五（１６日）大盤出現震動企穩的行情，恆指連續第二日站上了
２６０００水平來收盤。教育股的集體殺跌，對市場氣氛構成打擊，但是Ａ股近日來表現出獨立
於外圍的強勢，情況對港股整體帶來支持作用。目前，港股仍處於階段性平衡區間內運行，在大
盤保持總體穩定性的情況下，給到了市場繼續帶來炒股不炒市的基礎，而５Ｇ概念股表現相對突
出，中通服（００５５２）和中興通訊（００７６３），漲幅都超過５％。然而，在恆指逐步升
近天花板阻力２６６５０的情況下，要提防短線炒作的市場行為會開始有所收斂，而盤面的分化
走勢亦將進一步突顯。

＊習特會有期待憧憬＊

　　恆指表現反覆但偏穩，在盤中曾一度下跌２５３點低見２５８５０，但是在Ａ股持續強勢的
帶動下，港股大盤的跌幅得以受到限制，並且再度站回到２６０００水平以上。恆指收盤報２６
１１８４點，上升８０點或０﹒３％。國指收盤報１０５８４點，上升２８點或０﹒２６％。另
外，港股主板成交金額回降至７８３億多元，而沽空金額有１０６﹒９億元，沽空比例１３﹒６
５％。至於升跌股數比例是９０７：６９４，日內漲幅超過１０％的股票有３６隻，而日內跌幅
超過１０％的股票有２６隻。
　　在內地維穩政策托底的情況下，加上對習特會有期待憧憬，是目前市場信心得以有所修復的
原因，而近期市場出現了炒股不炒市的操作，如有望繼續獲得國家補貼的光伏股、憧憬明年煤價
有望回落的電力股、Ａ股股票質押風險受控的券商股、加大基建投資維穩的鐵路股、以及５Ｇ可
望加快商業應用的通訊服務股等等，情況對市場氣氛是有所帶動起來的。事實上，現時距離本月
底舉行的習特會仍有兩周時間，以目前中美雙方都在吹暖風的情況下，估計市場仍將把握機會、
趁機繼續進行炒股不炒市的操作。

＊教育股和醫藥股宜規避＊

　　然而，全球經濟增長已呈現出放緩趨勢，其中，德國和日本的第三季ＧＤＰ都出現收縮了。
在宏觀面走弱的情況下，相信對全球股市都會構成制約作用。在現時這個形勢下，期待配置型資
金大舉加速回流股市，是不現實的。因此，港股經歷了連跌六個月、並且在１０月出現了急挫後
，有先企穩反彈的空間機會，但對後市未許過份樂觀。在宏觀面未有出現拐點改善之前，估計恆
指要升穿２６６５０仍會有相當難度。而在市場進行短線操作炒股不炒市的同時，要注意盤面的
分化情況將會更加突顯。對於一些已受到宏觀面影響、出現了基本面轉弱的行業板塊，如汽車股
、澳門博彩股以及手機股，受政策面影響而深化了對行業打擊的如教育股和醫藥股，操作上宜先
採取謹慎規避的態度。《第一上海首席策略師　葉尚志》

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