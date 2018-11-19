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19/11/2018 16:47

《台股攻略－馮偉明》台股今日力守９８００點

　　《台股攻略》台股今日震盪整理，升３１﹒６０點，收９８２８﹒６９點，成交金額為新台
幣９１６﹒６５億元。
　　九合一選舉前交投淡靜，台股今日表現平平。蘋概三王今日僅大立光獨紅，升３﹒３５％、
收新台幣３２３５元。台積電跌１﹒７７％、收新台幣２２２元，鴻海跌１﹒２１％、收新台幣
７３﹒４元。蘋概股次族群方面，良維漲停作收，力麗、華通、康控－ＫＹ、ＴＰＫ－ＫＹ及
ＧＩＳ－ＫＹ皆走紅。金融股今日扮演穩盤角色，中信金及上海商銀升超過１％，安泰銀、富邦
金、國泰金及元大金等也收漲。美國擬取消加徵進口車關稅，汽車零組件股麗清亮燈漲停，貿聯
－ＫＹ升超過半根停板，和泰車、怡利電、立凱－ＫＹ、和大及東陽等勁揚。特斯拉供應鏈美琪
瑪飆漲停，康普、加百裕及台半都升超過７％，穩懋也升超過５％。
　　台灣九合一選舉進入最後一星期，台股恐仍維持震盪格局。展望後市，投資者須繼續觀察中
美貿易戰的進展。此外，電子業至明年第一季尾庫存的調整狀況也將影響２０１９年台股企業獲
利展望。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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