《台股攻略－馮偉明》台股今日力守９８００點

《台股攻略》台股今日震盪整理，升３１﹒６０點，收９８２８﹒６９點，成交金額為新台

幣９１６﹒６５億元。

九合一選舉前交投淡靜，台股今日表現平平。蘋概三王今日僅大立光獨紅，升３﹒３５％、

收新台幣３２３５元。台積電跌１﹒７７％、收新台幣２２２元，鴻海跌１﹒２１％、收新台幣

７３﹒４元。蘋概股次族群方面，良維漲停作收，力麗、華通、康控－ＫＹ、ＴＰＫ－ＫＹ及

ＧＩＳ－ＫＹ皆走紅。金融股今日扮演穩盤角色，中信金及上海商銀升超過１％，安泰銀、富邦

金、國泰金及元大金等也收漲。美國擬取消加徵進口車關稅，汽車零組件股麗清亮燈漲停，貿聯

－ＫＹ升超過半根停板，和泰車、怡利電、立凱－ＫＹ、和大及東陽等勁揚。特斯拉供應鏈美琪

瑪飆漲停，康普、加百裕及台半都升超過７％，穩懋也升超過５％。

台灣九合一選舉進入最後一星期，台股恐仍維持震盪格局。展望後市，投資者須繼續觀察中

美貿易戰的進展。此外，電子業至明年第一季尾庫存的調整狀況也將影響２０１９年台股企業獲

利展望。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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