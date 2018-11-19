《談國論企－黎偉成》習近平亟反貿戰斥單邊主義

《談國論企》中國國家主席習近平於２０１８年１１月１７日的亞太經合組織峰會演講時，

力斥「如果走上對抗的道路，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家」，而特朗普

１６日於美國對記者雖表「有可能出現新增或加徵現時的輸入中國商品關稅」，卻未有言及處理

現行加徵的問題，可見美方仍然堅持對華貿戰不捨，意味貿戰短甚至中期解決之望頗為眇茫。我

相信習、特月底在阿根廷之會，各自表說，難有良性和正面寄望。



＊習特之會料各自表說難有寄望＊



即使尤以華爾街為主的國際金融市場普遍期待美對華所掀的貿戰早日平息，使環球經貿甚至

政治危機最終得以化解，和市場可回復相對正常的運作，並對習、特之於１１月底在阿根廷的二

十國集團Ｇ２０峰會中舉行的兩國峰會頗有憧憬，但實際的情況並非如斯「樂觀」，甚至「審慎

樂觀」亦難，乃因：

（一）中國無疑深受美方貿戰之壓，並有理有節、不亢不卑的沉著應戰，充分表明不受單邊

主義、保護主義、霸權主義等惡思劣行之侮，唯是特朗普居然可以一手推翻中美第三輪磋商所達

成的《聯合聲明》，更先後指出兩輪加徵關稅劣作，和「啒啒」逼中國答應美方單方所規定的「

要求」，也就是為習近平於巴布亞新幾內亞的亞太經合組織ＡＰＥＣ工商領導人峰會的演講，提

出的五點主張，第一點之以「堅持開放導向，拓展發展空間」為題，就十分明確地指出「旗幟鮮

明反對保護主義、單邊主義」，此語即使未有點名，卻誰都肯定知道所指何人、何方，是為留有

餘地之舉。

尤其是習近平相當直接了當地指出「無論是冷戰、熱戰還是貿易戰，都不會有真正的贏家」

，是言重點為（１）對美方所掀的貿易戰表態，有心理準備會面對對方可能提升到更嚴峻的冷戰

、熱戰級別的威脅和壓力，有備而戰，當然是不希望有戰而來，因（２）凡此「都不會有真正的

贏家」，也就是對特朗普「天真」和「黑心」地說甚麼「中國已經受損害」間接作出有力的回應

。我也要特朗普有根有據地老老實實看一看美國，又不會相信其言，因美國前任總統奧巴馬狠狠

地說特朗普「講得太多大話，連他講過的大話，也都記不起來了」，千萬不要對特朗普稍稍寄以

任何暇信！

需要高度留意者，為習近平力言「以規則為基礎加強全球治理是實現穩定發展的必要前提」

的同時，更毫不客氣地強調「規則應該由國際社會制定，而不是誰的胳膊粗、氣力大誰就說了算

」，和「更不能搞實用主義、雙重標準，合則用、不合則棄」，我之解讀為此對特朗普政府是十

分嚴重的指控。

但（二）美方反應又是繼續南轅北轍。特別是（Ｉ）特朗普於１１月１６日在美向記者之說

，為（ｉ）「也許不一定要對進口的中國商品加上新的關稅項目，或是不用調高現時已加徵的關

稅稅率」，所言重點在於推出「新的」和上調「現時」已加徵，卻沒有提及現已加徵的關稅，故

貿戰亦持續；更是以「也許」言之，不肯定因素甚大。



＊特朗普無信無誠更大話連篇＊



和（ｉｉ）「不想把中國推向一個壞的境地」，同樣是沒有人相信之胡言亂語。因特朗普此

廝無信無誠之餘，早已步步進逼，甚至打算推出新一輪涉資２，６７０億美元的中國輸美商品關

稅加徵之「見」亦只是「未必」為之，誰信大話精？

再看（ＩＩ）代特朗普出席ＡＰＥＣ的彭斯，在講話中對中國仍然毫不友善，即重覆要中國

「作出改變」，卻十分虛弱地無根無據地說說就算。美國人從來就講「科學」，包括技術上的「

科學」，更重要的是在政經上的「科學」，但特朗普、彭斯對華之「指控」卻完完全全沒有實際

情況和數據支持，只是反反覆覆的空談，乃美國和全世界之悲！

（三）習近平指出：「兩次世界大戰的慘痛教訓讓各國人民痛定思痛，建立了以聯合國為主

體，包括國際貨幣基金組織、世界銀行、世界貿易組織等機制的全球治理框架」，並表「雖然這

個框架並不完美，卻是人類社會邁出的重要一步，為過去幾十年世界和平與發展發揮了重要作用

」。特朗普肯聽得進去嗎？

此亦為我對習、特之新會，不存任何寄望，除非特朗普改變其劣根性，怎能？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

