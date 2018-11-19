《外匯達仁－盧楚仁》人民幣貶值暫告一段落

《外匯達仁》雖然說星期四（２２日）美國大假期感恩節在即，金融市場理應趨向淡靜至

１２月聖誕節及元旦。但這兩星期便有兩件世界大事正在醞釀，一是星期日的歐盟峰會，看最終

能否落實簽署脫歐協議；二是下星期五（３０日）的Ｇ２０峰會，看中美能夠簽署貿易協議來紓

緩貿易戰氣氛。



未來幾天便是進入簽署脫歐協議的大直路，當中要留意這一兩天文翠珊會否被逼宮下台，然

後大約在星期三（２１日）前後，英國國會便要辯論文翠珊的脫歐方案是否能獲得通過，若一切

順利便可交由歐盟審批及和英國簽署。所以這星期不單只是文翠珊及脫歐方案的生死存亡之秋，

亦都是英鎊後市去向的關鍵，若單以英鎊的行情來說，這星期的重要性，絕對僅次於２０１６年

６月２３日脫歐公投的那一日。以目前來說，因不夠票故文翠珊下台的機會不大，在顧全大局下

，估計英國國會可順利通過文翠珊的脫歐方案，我對此仍審慎樂觀，故英鎊有機會大幅反彈。短

線來說，英鎊兌美元有機會重上１﹒３２００－１﹒３３００水平，繼而突破往１﹒３４７２阻

力邁進。



另一件大事，是下星期五在阿根廷舉行的２０大工業國峰會，中美領袖會就貿易問題磋商。

上星期五（１６日）美國總統特朗普釋出善意，表示可能不會對中國商品徵收更多關稅，因為中

國已向美國提交了一份清單以解決雙方糾紛，並且說明不想因為中美貿易戰令中國經濟陷入困境

。我始終認為，特朗普完成中期選舉後，會和中國修補因中美貿易戰而決裂的關係。只要習主席

能給他下台階，他便能夠名正言順宣告暫時中美貿易「休戰」。若這樣的話，估計人民幣後市可

全面看好，也不排除這一波的所謂貶值已告一段落。



另一個令人民幣可以全面回升的利好因素，是美國聯儲局的正副主席及委員們，在上星期紛

紛釋出鴿派言論，表示美國經濟可能受環球經濟下行所影響而放緩，需要考慮相關利率政策是否

合適。我估計美國未來的利率，一可能已見頂；二可能即將見頂，所以無論一或二的情況，均對

美元後市走勢不利。如這星期歐元因脫歐協議順利簽署而大幅反彈的話，那麼更加利淡美元而利

好人民幣後市。若以離岸價判斷，這一波有機會突破當日特朗普致電給習近平的６﹒８４８６阻

力，而邁向６﹒８１７３甚至６﹒７８３０的高位。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

