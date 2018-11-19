《美元走勢－羅明立》美國加息步伐穩定，美元宜採候低買入策略

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒８６ １１２﹒５８ １１２﹒８１

歐元╱美元 １﹒１４２１ １﹒１３９３ １﹒１４１８

英鎊╱美元 １﹒２８４８ １﹒２８１７ １﹒２８２８

美元╱瑞郎 １﹒００１１ ０﹒９９８４ ０﹒９９９２

美元╱港元 ７﹒８３２５ ７﹒８２８０ ７﹒８２７９



《美元走勢》美匯指數上周五（１６日）跌至９６﹒４４收盤，未能站穩９７水平，走勢有

點反覆。對於美元未來的走勢，現時華爾街各大金融機構的看法相當分歧。彭博訪問了１９家金

融機構，看多美元的機構認為，只要美國經濟強勁和歐美的息差高企，美元就會是贏家。即使投

資市場的風險上升，也只會令投資者買入美元作為避險資產，直至美聯儲暫緩加息。看空美元的

一方則認為美元已到頂峰，隨美股及美債回落，資金流向也會跟隨轉變；而且他們預期美國的經

濟成長將會減慢，美元很難再進一步上升。



短期而言，美國的加息步伐穩定，以及經濟情況理想，都是支持美元走強的原因。不過，英

國脫歐協議順利通過，或意大利赤字預算案明朗化，都可能造成美元短期下跌，令美元進入高位

橫行的格局；因此，可採取高位勿追，低位可買的策略。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３２０ １﹒１５００

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒２８７０ １﹒１６５０ １﹒２９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

