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即市新聞

19/11/2018 14:46

《美元走勢－羅明立》美國加息步伐穩定，美元宜採候低買入策略

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒８６　　　１１２﹒５８　　　１１２﹒８１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４２１　　　１﹒１３９３　　　１﹒１４１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８４８　　　１﹒２８１７　　　１﹒２８２８
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒００１１　　　０﹒９９８４　　　０﹒９９９２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２５　　　７﹒８２８０　　　７﹒８２７９

　　《美元走勢》美匯指數上周五（１６日）跌至９６﹒４４收盤，未能站穩９７水平，走勢有
點反覆。對於美元未來的走勢，現時華爾街各大金融機構的看法相當分歧。彭博訪問了１９家金
融機構，看多美元的機構認為，只要美國經濟強勁和歐美的息差高企，美元就會是贏家。即使投
資市場的風險上升，也只會令投資者買入美元作為避險資產，直至美聯儲暫緩加息。看空美元的
一方則認為美元已到頂峰，隨美股及美債回落，資金流向也會跟隨轉變；而且他們預期美國的經
濟成長將會減慢，美元很難再進一步上升。
　
　　短期而言，美國的加息步伐穩定，以及經濟情況理想，都是支持美元走強的原因。不過，英
國脫歐協議順利通過，或意大利赤字預算案明朗化，都可能造成美元短期下跌，令美元進入高位
橫行的格局；因此，可採取高位勿追，低位可買的策略。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３２０　　　１﹒１５００
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒２８７０　　　１﹒１６５０　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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