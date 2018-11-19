《真知灼見－溫灼培》政治因素左右本周英鎊走勢

《真知灼見》英國首相文翠珊現時放在桌面上的並非甚麼真正「脫歐」方案，只是一個拖延

方案。２１個月過渡期過後可繼續延長，期間在經濟層面上，英國與未「脫歐」前基本無變，仍

可享進入歐洲單一市場好處。惟英國在歐洲議會內不再有話語權，又要跟隨歐盟法規，財政政策

又受制肘，難怪方案被市場嘲笑為將英國變成歐盟的附屬國。不過，面對明年３月底「脫歐」期

限漸近，「拖」也是一個選擇。否則面對無序「脫歐」相信英經濟也難於承受。所以筆者估計就

是萬般不願意，英國國會最終也得接受方案，待日後再談。



＊英鎊短期或有望重上１﹒３２美元＊



假使筆者上述估計正確，由於經濟層面不變，英鎊或有望短期重上１﹒３２美元水平。如明

年美國加息周期靠頂，使美元強勢減退，更不排除英鎊有機重上１﹒４０美元。當然，這一切估

計是基建於英國國會接受文翠珊的方案。



＊倘否決方案，留意會否二次公投＊



如英國國會最終否決了方案又如何？料英鎊難免要出現較大跌幅，但在最悲觀時刻，要留意

會否驅使更多英國人支持二次公投。如二次公投聲勢壯大，英鎊或有望重拾升軌；因為據近期多

個當地民調顯示，支持留歐的英國人數漸多。反觀本周，焦點當然落在首相文翠珊身上；面對英

國政府內閣有著多名官員辭職，市場關心首相文翠珊會否遭到國會對她投不信任動議，從而使英

國出現提前大選情況。如文翠珊相位不保，英國與歐盟的「脫歐」談判很可能也要重新開始。如

這情況出現，這或會率先對英鎊匯價不利。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

