《保險觸覺－胡奕銘》香港海事保險市場方興未艾

《保險觸覺》香港是全球知名的國際金融中心，也是國際航運的樞紐港。根據最新一份施政

報告的資料，香港船舶註冊的總噸位排行全球第四，而經水路運送進出香港的貨運量仍超過九成

，顯示貿易和物流業為本港經濟重要支柱之一。香港航運業的蓬勃發展，從而衍生出保險業的另

一機遇──海事保險。

海事保險大致分為船舶及貨運保險兩大類，分別承保船體、機器設施、船舶法律責任以及貨

物運輸的損失、損壞及責任。不過，香港的海事保險正面對國際市場的競爭，包括上海、新加坡

等地。貿發局及保監會的報告分別指出，去年香港的貿易總額上升８﹒４％，而貨運的保費收益

同時上升９﹒７％。可是，在香港購買的海事保險保費僅佔全球總額的１﹒７％，反映該市場有

進步的空間。



＊政府擬寬減稅務簡化規管＊



香港海事保險市場方興未艾，需要政府及業界共同努力。為加強香港作為國際航運樞紐的地

位，行政長官林鄭月娥在上任後第二份《施政報告》便提出多項措施，以支持和提升高增值海運

服務的發展，包括為合資格的海事保險業務提供５０％的利得稅寬免（即稅率會減至８﹒２５％

），並希望透過簡化規管，吸引船東互保協會落戶香港和擴展業務。

隨著「一帶一路」倡議促進沿線國家的基建和貿易發展，加上港珠澳大橋的開通及粵港澳大

灣區的建設，屆時作為中國重要的轉口港的香港定能受惠，同時亦會帶動市場對海事保險的需求

。



＊培育人才，支援業界發展＊



香港的貿易及貨運保險市場有傳統優勢，近年發展不俗。作為全港最大之貨運保險公司，

ＡＸＡ安盛預計今年整體市場都會有輕微增長。拓展海事保險有盡天時地利因素，唯獨人材稍遜

。要保持行業增長穩健及在國際市場上保持優勢，除了政策上的支持外，人才培訓也是關鍵元素

。

海事保險涉及的範疇及知識較專業，也要熟讀國際條約，但坊間的保險業課程大多只與保險

投資有關，海事保險的相關課程並不普遍。有見及此，香港保險業聯會今年開始已透過與大專院

校合辦海事保險進修課程，多個業界代表包括ＡＸＡ安盛亦有就課程內容給予意見，讓學員吸收

專業海事保險理論。加上政府今年為「海運及空運人才培訓基金」注資二億元，相信能吸引更多

專業人士加入，並提升業內從業員的整體專業水平。

香港保險市場發展成熟，規管制度健全，只要政府及業界同心努力，定能為本港的海事保險

市場注入新動力。

註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。

《ＡＸＡ安盛董事總經理 一般保險業務 胡奕銘》

