《豐碩成果－盧穗欣》經濟擴張周期尾聲的投資部署

《豐碩成果》美國目前的經濟擴張周期已持續長達９年半，是支持美股牛市的最主要因素，

隨著經濟榮景接近尾聲，投資者開始憂慮市場的波動性會加劇。近期股市大幅波動未必預兆經濟

擴張周期的完結，亦不代表風險資產出現崩圍，但可以肯定的是市場瞬息萬變，要準確捕捉投資

機會，唯有貼市操作才是致勝關鍵。

今年美股的走勢與其他市場分道揚鑣，表現持續領先歐洲及新興市場。直至最近，個別行業

開始呈現疲態，尤其是對利率敏感的房地產股及汽車股。幸好美股整體的基本因素仍然良好，企

業最近公布的業績對辦。由於股市已由高位回落約一成，相對來說目前的估值更加吸引，公司回

購股份的情況料會增加。



＊美國滯脹風險下降＊



貿易戰對美國經濟的影響似乎並不明顯，未有跡象顯示經濟出現滯脹風險，其中一個原因是

人民幣貶值抵銷了美國實施額外關稅的影響。其次，中國向美國輸出的貨物，價格上幾乎無大變

動，這對美國消費者來說是一大喜訊，原因是中國企業把利潤空間壓縮了。結果美國的通脹繼續

維持在低水平，通脹預期亦有所回落，意味聯儲局未必會加快加息進度。加上利率市場已反映未

來兩次的加息因素，由此可見，加息對市場帶來的衝擊將會有限。



＊留意盈利持續性＊



從行業層面上，鑒於美國企業的成本上升，包括工資上漲及融資成本上升，將對盈利構成壓

力，投資者開始對企業盈利的持續性有所懷疑。特別要留意汽車股面對的問題開始浮現，一旦業

績差過市場預期，股價將即時受壓。

另一邊廂，中國面對的問題較多，同時要兼顧外在因素及內部經濟，中國政府亦有適時採取

措施應付，而且收到成效。儘管現時難以估計中國的增長動力有多大，但最少目前來說未見顯著

放緩跡象。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》

