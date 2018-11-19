《每周華語－黃溢華》英國大亂及中美談判；珠海航展與大灣融合

《每周華語》美特朗普「一時一樣」，又話中國做了不錯利好談判的書面「題議」云云。但

美朝之暫時「和解」，不必同樣見諸中美貿易角力！



上周英首相面對閣員請辭及不信任投票的新困局。英國╱歐盟「脫歐」計劃並未真正被英國

各持份者的接納，因而市場轉向認為文翠珊可能失去相位，而「脫歐」並將不是順利的事情。英

國自公投之後推動「脫歐」，印證了合離非易事，英國「脫歐」，使大英帝國面對近半世紀最艱

難的考驗。二戰後英法德荷等國「合」而抗蘇俄及平衡美國的政經壓力。但歐盟平台有得有失，

成員國各自實力相差大，機制大使反應慢，歐央行亦見非真正的央行，而南歐財赤失控，近十多

年「引爆」之後，使歐元及歐盟面對巨大壓力，重組非一件易事。２０２０年德默克爾不再爭取

連任，一旦德法之政局不太清晰，英國「脫歐」引致歐盟內在不穩定。事實上，移民等政策，難

民安排都使英國吃不消。可惜文翠珊面對內外壓力，又自身實力弱，相信１１月╱１２月；保守

黨會有重大變動，一旦英國政局全面失衡，會使市場、股匯債市極為波動。



英法兩國廿多年前建造工程巨大的海底隧道連接英歐兩地，在地層╱大海之下建造隧道，當

然並非一件易事也。我們有港珠澳大橋啟用，當然高興。但大型基建，不一定有好回報及可收回

成本。因而大灣區的推動，不一定只利好港珠澳大橋，因為有不少交通連接多地：紅隧使渡海小

輪生意大減乃本地特殊地理因素使然。事實上，英法隧道有火車及行車，亦未可全面代替英法兩

地的渡輪服務。



英國乃島國！北愛及蘇格蘭均不滿文翠珊的「脫歐」大計。因而英法有隧道「連接」，也不

代表「人心」可真正永久連接。德法荷及南歐╱中歐的成員國，將有更大的考驗。而德國作為「

龍頭」大國，亦不易維持平衡各國的利益。且面對特朗普的步步壓逼，積極不用美元採用歐元「

買」原油以維持與伊朗的關係更是一大挑戰。歐美政經思維正在擴濶，使市場更大波動。



１１月╱１２月市況面對２０１８年的年結。中美１１月底兩話事人「會面」，能否「一石

擊起千層浪」，使１２月股市及時回升，高收年結，有很大的不肯定性。貿易談判細節方向多，

且「２０２５」中國大計成為特朗普的攻擊點！習主席若大開「讓步」之門，可能衝擊外匯股債

市。而硬上「讓步」，１２月也不一定有好消息。１９７０╱１９８０年代有「最惠國待遇」，

美每一年給中國「開綠燈」，但有不同的要求。今天特朗普利用可用更多手段左右中國產業升級

，爭取美國自身更多的利益同時確保美國「一哥」的地位。中國市場大，極為吸引乃事實。１１

月初珠海金灣航展，俄「ＳＵ－２７」表演機隊並無「出現」，而沙地也因國內政局等而「失約

」云云！見「ＵＡＣ」仍有到航展營商。今年見中國空軍的先進戰機，可在半空「停」引擎使機

身空中「直立」，亦有隱形新機種，見科技大躍進，但仍比歐美有落差。普京明言支持中國航天

科技，但美俄「解凍」使中俄合作有，仍可自我開發，但俄國不可能也讓中國科技直迫自己之水

平。簡言之，中國下一步提升軍民科技，必須自我提振：不可能只靠「友情」及「分享」拿取科

研成果了。



大灣區融合，一旦美國對香港採取壓力，香港對大灣區的「貢獻」可能大減，因而大灣區不

是對應香港「必勝」的政策；相反，香港面對很大的不肯定性及外來的壓力。



有大橋落成，強勢推動創科及大量投入資源，此時美國便暗示以「手牌」，表明中國「不合

作」：大灣區╱香港亦不易「運作」，美國亦可把香港「降級」成為「無」優勢的內地「大、大

」的城市：一旦見此出現則香港將又有何「領導」的優勢？！《資深市場人士 黃溢華》

