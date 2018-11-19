《融天納地－溫天納》經濟冷卻下的股市異象

《融天納地》香港特區政府早前發表了《２０１８年第三季經濟報告》，香港ＧＤＰ第三季

按年升２﹒９％，連續８季高於趨勢增長率，但低於第二季的３﹒５％。經季節性調整後按季比

較，實際ＧＤＰ在今年第二季度下跌０﹒２％後，在第三季度錄得０﹒１％的升幅。對外貿易方

面，整體貨物出口在第三季度按年實質增長５％，出口的增長步伐在９月呈現減慢。貿易戰對香

港對外貿易的影響已經開始浮現，並且在短期內料會更趨明顯。若摩擦持續升溫，難免對市況造

成持續的困擾，對就業市場定會產生負面影響。估計在美國１２月加息後，明年香港的市場環境

會更加嚴峻。



藍籌股近日表現尚算平穩，不過在市場的另一端，多隻仙股卻出現暴跌，兩種看似矛盾的現

象同時出現在港股，引起內地投資者的不安。的確，在貿易戰下，中小型企業的業績所受的直接

或間接衝擊是最大的。



內地投資者不太明白，港股與Ａ股在投資者分布上有著結構性的差異，最大的不同在於港股

的兩極分化，一邊是數量少但交易集中的藍籌或權重股，另一邊則是數量龐大但交易低迷的細價

股，整體股票交易可能就只集中在不到十分之一的公司上。



港股一邊出現藍籌股上升，一邊多家仙股暴挫，背後反映出的就是港股市場的兩極分化。港

股基本上藍籌股屬一個市場，細價股則屬另外一個市場，但細價股市場股東及成交均高度集中，

機構投資者極少投資相關板塊。這也是一個殘酷的事實，機構投資者重視業績的持續性及穩定的

派息政策，這也代表了環球投資者採取價值投資的固定取態。



港股兩極分化的結構非常明顯，縱觀港股市場，截至１１月１５日收市，一共有１０９２家

個股股價在１元以上，佔全部２３１９家股票的比例不足一半，而仙股的比例更是甚高。其中，

股價超過１０元的僅有２０９家股票，比例低於１０％。當然，香港與內地上市企業結構不一樣

，香港公司的股份帳面值不一定是１元，與內地上市的股份帳面值劃一為１元不一樣。



筆者常與內地投資者交流，基金經理對香港上市的一些三四線股或仙股基本上缺乏興趣，若

業績欠佳，難以單靠概念進行長線炒作，上周這種突發式的三四線股暴挫將會持續出現。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

