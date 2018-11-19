《匯市一周－徐惠芳》歐洲政治不確定性緩和，歐元英鎊稍反彈

《匯市一周》美國總統特朗普領導的共和黨獲得參議院領導議席後，近期特朗普好像有意修

復國際之間的關係。繼早前特朗普表示，１１月底安排在Ｇ２０會議時跟中國領導人會議，有意

化解兩國貿易分歧。近日特朗普表示，年底沒必需要進一步對中國進口貨品提高額外關稅至

２５％。



展望本周，歐洲央行及澳洲聯儲將公布１０月貨幣政策紀錄，披露更多央行方向。意大利預

算問題繼續發酵，由於意大利不願意修改２０１９年預算計劃草案，意國與歐盟的關係持續緊張

。英國行長卡尼將回答關於１１月通脹的問題。本周重要數據包括：美國１０月耐用品訂單、歐

元區１１月消費者信心指數初值、歐元區１１月製造業ＰＭＩ初值、加拿大ＣＰＩ及零售銷售數

據等重要指標。



市場對意大利預算擔憂有所緩和，歐元兌美元連續第四個交易日上漲，創自１１月８日以來

新高至１﹒１３９４。意大利消息指，意大利總理孔特正在尋求就該國政府的２０１９年預算與

歐盟合作，令投資者憧憬意國財政預算風波能解決。歐元兌美元連升４日，升穿１０天、２０天

線。日圖顯示，５０天線阻力在１﹒１５００。技術上，歐元支持在１﹒１３５０至

１﹒１３７０區間。



＊若國會通過脫歐草案，英鎊有望大反彈＊



英鎊兌美元上漲，英國首相文翠珊誓言，將按計劃帶領英國退出歐盟，此外，多位英國內閣

官員決定留任也支持英鎊反彈。英磅跌至１﹒２８００水平整固，技術上，英鎊曾兩次下試

１﹒２７以下後反彈，形成雙底形態。假如今次脫歐協議草案獲得英國國會通過，下一步提交歐

盟委員會接受，估計英鎊有機會大幅度反彈，挑戰１﹒３２４０或１﹒３３００阻力。若脫歐協

議草案在英國國會反對下，英鎊可能再次下試１﹒２７００或８月份低位１﹒２６６０支持。



強勁的經濟數據一直支持美元，刺激美匯指數反彈，市場關注美聯儲１２月議息會議。雖然

美聯儲近期鷹派論調，但投資者考慮到美國經濟當前較高的風險溢價、赤字以及政治僵局，市場

預期２０１９年美國經濟增長放緩，美元明年未必一枝獨秀。



在１２月６日油組（ＯＰＥＣ）會議前，除非每周的ＥＩＡ原油庫存數據大幅增加，或者產

油量急劇下滑，才有機會阻止油價跌勢，否則，短期油價將繼續疲軟。美國上周ＥＩＡ精煉油庫

存減少３５８﹒９萬桶；汽油庫存－１４１﹒１萬桶；原油庫存增加１０２７萬桶、預期

３２１﹒２萬桶。



布蘭特期油連跌６周，上周一度跌穿每桶６５美元整固，趨勢往下，上方阻力６９﹒８０、

７２﹒７０。紐約期油同樣受壓，連跌６周，上周一度跌至每桶５４﹒５０美元左右，趨勢往下

，上方阻力５９﹒２０、６２﹒８０、６４﹒４０美元。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

