《金石為開－黃威》黃金化解短線危機，中期仍反覆

《金石為開》過去一周市場主要受到英國脫歐及美聯儲官員言論的影響。英國首相文翠珊在

內閣強行通過了脫歐草案，並與歐盟達成一致。然而官員更迭及不信任投票的發動對其執政地位

造成巨大挑戰，導致英鎊劇烈波動。不過美聯儲內部對於後續的加息路徑似乎出現分歧，歐元及

日圓走強依舊壓制了美元指數走勢。加上市場避險情緒不減，黃金終於探底回升，全周累計上漲

１﹒０５％。



英國脫歐進入關鍵時刻，其最新進展也成為近期市場的焦點。上周英國內閣經過長時間的辯

論，終於通過了脫歐草案，並與歐盟達成共識。歐系貨幣應聲急漲，對美元形成了第一波打擊，

將美匯指數拉下高位。隨後兩名內閣辭職，保守黨內準備提出不信任投票，均對首相文的領導權

造成巨大挑戰。儘管多名疑歐派官員決定留任內閣且倒閣信函數量不足暫時穩住了英鎊走勢，但

這一系列的消息還是支撐了市場對黃金的避險需求。



＊金價技術指標未全面向好＊



另一方面，美聯儲內部出現鴿派聲音亦打擊了美元走勢。美聯儲副主席克拉里達表示美國的

短期利率已接近中性水平，未來加息將取決於經濟數據。且包括美聯儲主席鮑威爾在內的多名官

員都表達了對全球經濟增速放緩，以及財政政策刺激消退對美國經濟前景帶來的風險。市場對於

未來一年的加息預期出現了顯著下滑，１０年期美債收益率持續走低逼近３％，已經回落到今年

９月底以來的低位。歐元及日圓大幅拉升，美元指數出現周內的第二次下挫。黃金多頭則趁勢再

度上攻，收復１２２０美元。



日線圖上，金價形成Ｖ型反彈，成功化解了短線危機。周三（１４日）的陽燭實體高度超過

周一（１２日），於近期低位形成了近似啟明星的形態。ＲＳＩ升回５０之上，ＭＡＣＤ即將形

成金叉，均為利好短線後市的信號。惟從周線圖來看，技術指標尚未全面向好，預計金價中線走

勢依然頗為反覆，投資者宜多做走位。



本周英國的脫歐進程仍是投資者關注的重點，對市場情緒影響較大。數據方面主要留意美國

１０月耐用品訂單初值及歐元區１１月製造業ＰＭＩ初值。《六福金融分析師 黃威》

