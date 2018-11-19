《陶冬天下－陶冬》文內閣破釜沉舟，美聯儲欲拒還迎

《陶冬天下》油價跌、意債跌、晶片股跌，美債反彈、Ａ股反彈，不過上周的市場舞台屬於

文翠珊。她在唐寧街上演的脫歐方案大戲，帶來了英國內閣的戲劇性跌宕，帶來了資本市場吃瓜

觀眾的快感。英國首相文翠珊力排眾議，與歐盟達成脫歐共識，並在內閣強行通過此議，不料兩

名疑歐派閣員隨即辭職，英鎊對美元應聲跌破１﹒３關口。保守黨內叛將擬提出不信任案動議，

英鎊更現斷崖式下跌，但是此動議暫時未能湊滿４８票附議，加上數名疑歐派幹將決定留在內閣

，倒文浪潮稍緩，英鎊回穩。美國債市也經歷了一段大的波動。聯儲主席在德克薩斯的演講對美

國經濟的增長勢頭持樂觀態度，聲稱不停加息，給資本市場帶來一陣不安，美債遇到拋售。隨後

聯儲副主席說可能距離中性利率區不遠了，資金焦慮得以紓緩，十年期國債利率降到３﹒０７％

。由於白宮對伊朗制裁發出豁免，市場擔心供過於求，上周中期原油價格暴跌，之後見低位回穩

。油價暴跌後天然氣價格被暴拉，這可能和對沖基金長短倉策略調整有關。



英國脫歐談判已經進入倒計時階段。為不至於無協議硬脫歐，英國政府對歐洲作出了不少讓

步，但是這份協議引起疑歐派、留歐派的共同不滿，文內閣連續出現部長辭職風潮，並有人在保

守黨內部推動不信任案動議。筆者認為，無論動議能否成功推出，文可以擊敗保守黨內的不信任

表決，但是真正的考驗在於議會投票。保守黨與聯合政黨ＤＵＰ在議會只有１３席優勢，工黨對

政權交替虎視眈眈，盟友ＤＵＰ對方案頗有微言，所以疑歐派幹將叛變令這份５８５頁的脫歐協

議幾乎沒有任何機會通過議會表決，而文與多數疑歐派議員已經撕破了面皮。政府的唯一希望是

，在硬脫歐的風險下有反對議員幡然悔悟，不過文輸掉這場豪賭的機會頗大。英國脫歐正處在極

度不明朗狀態，文內閣也是風雨飄渺、弱勢無能，任何事情都可能發生。筆者認為英國延長脫歐

時間表是最有可能出現的。硬脫歐當然對英國最傷，但是歐洲也會受到諸多衝擊，文政府無法確

保議會審批，甚至倒台，歐洲最終都要允許延期以避免更大的不確定性。文內閣的困境，也許給

看多英鎊的人帶來了一個建倉進貨的機會。



上星期聯邦儲備局官員的言論，為市場重大的波動，這在本屆公開市場委員８個月多月的任

期內相當罕見。聯儲主席鮑威爾在星期三對經濟放緩和財政赤字的可持續性提出了自己的看法，

但是表明會堅持穩步縮表。市場將此解讀為貨幣政策進一步偏鷹，債市作出反應。星期五新任副

主席克拉利達（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｃｌａｒｉｄａ） 提示全球經濟放緩風險，認為美國目前距

離２﹒５－３﹒５％的政策利率中性區已經不遠。資金將此認定聯儲仍然鴿派，明年年中可能迎

來加息尾聲。克拉利達的言論，可能是決策者對市場預期的一次修正嘗試，不過他和鮑威爾都在

發放同一個資訊，加息進入深水區，到底需要加多少息，已經不能預先準備，要看未來的數據來

決定。在美國內部，減稅效應消失後增長會明顯放緩，但是工資上漲可能帶來通脹憂慮；在外圍

，歐中日經濟增長已經出現回落，全球貿易關係具有高度不確定性。此情況下，聯儲政策只能見

步拆招，過往的那種預先設置、預先公布的貨幣政策執行方式變得不合實際了。政策的不確定性

，自然會帶來市場的進一步波動。



本周市場焦點：Ｂｒｅｘｉｔ，英國脫歐協議面臨諸多變數，文政府如何拆解內外反對聲音

，推進議會投票對市場情緒影響較大。另外值得留意的是美國感恩節後的黑色星期五，那一天的

銷售往往預示整個聖誕節假期的美國零售表現。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

