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20/11/2018 09:22

《選股情報－石鏡泉》美股熊市？

　　《選股情報》摩根士丹利謂美股已進入技術性熊市，加上又傳劉鶴不去華盛頓談，改去阿根
廷談，市場又轉看中美貿戰。恆指望能守２５５。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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