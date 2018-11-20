《選股情報》摩根士丹利謂美股已進入技術性熊市，加上又傳劉鶴不去華盛頓談，改去阿根
廷談，市場又轉看中美貿戰。恆指望能守２５５。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
20/11/2018 09:22
《選股情報－石鏡泉》美股熊市？
《選股情報》摩根士丹利謂美股已進入技術性熊市，加上又傳劉鶴不去華盛頓談，改去阿根
廷談，市場又轉看中美貿戰。恆指望能守２５５。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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