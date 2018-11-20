《談國論企－黎偉成》貸款１０月份續增挺經濟抗貿戰

《談國論企》中國的以商業銀行為主的金融機構的人民幣貸款，於２０１８年１０月份的同

比增長無疑較對上三個月之數所放緩，卻高於２０１７年同期的升幅，惹人注目的是（１）住戶

的短期倍增、中長期貸款跌轉升，反映出銀行業加強對以供給側改革為主的居民消費、投資的支

持，（２）非金融企業及機關團體的票據融資由上年之減轉淨增，抵銷短、中長期貸款表現之

「欠佳」影響。相信內需保經濟穩中有進發展，可抗特朗普對華全面貿易戰深壓。



＊住戶短中長期貸皆增顯供給側內需政策有效＊



據中國人民銀行所發布的最新資料，金融機構的人民幣貸款增長淨額於２０１８年１０月份

達６９７０億元（見表一），較上年同期多增３３８億元或５﹒１％，相對於對上一個月的９月

份１﹒３８萬億元所增８﹒６％，出現環比回落３﹒５個百分點，但比２０１７年同期所增之

１﹒８％，卻多增３﹒３個百分點，是為信貸傳統淡季的頗為不錯的發展和表現，連同７－９月

組成的三季度的累計所達４﹒１１萬億元，比２０１７年同期３﹒１８萬億元增長２９﹒２４％

（見表二），適度強力信貸的擴張，為應對特朗普單邊主義、保護主義和霸權主義地於７、８及

９月份連續三個月對中國輸美作出的多番的密集式的商品正式加徵關稅而作的應變舉措。

最重要之發展，當然是（一）銀行業對住戶的貸款回復較快的增長態勢：於２０１８年１０

月份淨增５６３６億元（見表三．下同）的同比飆升２２﹒７６％，相對於２０１７年同期

４５９１億元的３﹒９２％升幅多增凡１８﹒８３個百分點之普，其中（１）中長期貸款淨增

３７３０億元即使只是輕微上升０﹒５４％，但比２０１７年１０月份３７１０億元同比大幅回

落２４﹒１４％的情況，尤其是此數與２０１８年１－９月累計３﹒８３萬億元同比減少

８﹒８１％，當屬有不輕的改善。

國家主席習近平多番申明「房屋是用來住的，不是用來炒的「重要政策，和國務院總理李克

強早於《２０１７年政府工作報告》力求「分類調控房地產市場」及「因城施策去庫存」，使住

宅為主的房地產市道降溫和相關貸款回落，如今跌後稍升，乃不錯啟示也。

至於（２）短期貸款淨增１９０７億元，同比更是飆升１﹒４１倍，相比於２０１７年１０

月份更是由上年之減轉淨增７９１億元，和２０１８年１－９月１﹒８５萬億元同比增長

２０﹒９％，都是很好的改進和提升。此數可以在一定程度反映出，住戶對消費購物的態度由上

半年之審慎轉為相對進取，乃政府的以供給側結構性改革的政策與相關舉措之所致。此與消費購

物的情況相近。

金融機構對（二）非金融企業及機關團體的貸款，於２０１８年１０月份淨增１５０３億元

同比減少２９﹒８３％，較２０１７年同期上升２７﹒１９％至２１４２億元的表現要差勁，此

因（Ｉ）傳統的企業信貸於淡季中加大回落的力度，如（ｉ）短期貸款淨減１１３４億元和同比

大增凡９倍之普，更是在２０１７年同期減少１１３億元和少減７４﹒２個百分點的基礎底下之

急挫，唯是不用「過憂」之因，乃（ｉｉ）票據融資淨增１０６４億元和扭轉上年同期淨減

３７８億元之況，是為企業改變融資渠道所致，資本市場發展力度提升，佳象也。



＊企業多用票據集資顯融資結構有明顯改進＊



（ＩＩ）中長期貸款淨增１４２９億元同比減少３９﹒６％，比前三季度淨增４﹒９３萬億

元同比即減１２﹒３４％的表現「更差「，但２０１７年同期大幅增長２﹒２５倍的高基數之

「回落」，而此數相對於２０１６年１０月份淨增的７２８億元要高，同樣不差也。

企業的中長期貸款基本主要用於包括土地、廠房、機械設備等各方面的資本投資，出現升轉

跌的倒退情況，在相當程度反映出企業對未來發展的態度轉趨審慎。特朗普於２０１８年３月初

開始發難，專門針對中國地把輸美商品加徵關稅的措施，由惡言到劣行，所涉的項目及額度亦不

斷增加至現今已屬全面貿易宣戰，由是中國政府被動地進行滯後式的反制的同時，力促商業銀行

適度和政策性的對準加強信貸力度，該有利於實體經濟穩中求中的發展。

（ＩＩＩ）非銀行業金融機構的人民幣貸款，於２０１８年１０月份淨減２６８億元，比上

年同期減４億元「飆升」６６倍，暫不用愁之因乃前三季度累計淨增２８７４億元。

再看（三）銀行業的同業市場於２０１８年１０月份的最新狀況：（ｉ）銀行間人民幣市場

以拆借、現券和債券回購方式交易的成交額８２﹒２７萬億元，日均４﹒５７萬億元同比增長仍

高達３０﹒６％，比２０１８年前三季度日均成交額３﹒８９億元同比增長２６﹒６％，還要活

躍，當然受到信貸有序穩快地增長的刺激。

但（ｉｉ）同業市場拆借息率，又未受拆借活躍之壓，於１０月份的月加權平均利率為

２﹒４２％，環比略升０﹒１７個百分點，而同比大幅下降０﹒４個百分點。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：金融機構人民幣新增貸款淨額進度（同比增╱減）



淨貸款額度 同比增減 累計額度 同比增減

（億元） （％） （億元） （％）

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１０月２０１８ ６９７０ ５﹒１０ １３﹒８４萬 １７﹒０８

９月２０１８ １﹒３８萬 ８﹒６６ １３﹒１４萬 １７﹒７４

８月２０１８ １﹒２８萬 １６﹒８２ １１﹒７６萬 １９﹒０２

７月２０１８ １﹒４５萬 ７５﹒６５ １０﹒４８萬 １７﹒８２

６月２０１８ １﹒８４萬 １９﹒５０ ９﹒０３萬 １３﹒２９

５月２０１８ １﹒１５萬 ４﹒５０ ７﹒１９萬 １１﹒８１

４月２０１８ １﹒１８萬 ７﹒２７ ６﹒０４萬 １３﹒５３

３月２０１８ １﹒１２萬 ９﹒８０ ４﹒８６萬 １５﹒１６

２月２０１８ ８３９３ －２８﹒００ ３﹒７４萬 １６﹒９０

１月２０１８ ２﹒９０萬 ４２﹒８０ ２﹒９０萬 ４２﹒８０

１２月２０１７ ５８４４ －４３﹒８０ １３﹒５３萬 ６﹒９０

１１月２０１７ １﹒１２萬 ４０﹒９５ １２﹒９４萬 １２﹒１３

１０月２０１７ ６６３２ １﹒８０ １１﹒８２萬 ９﹒９０

１２月２０１６ １﹒０４萬 ７３﹒９７ １２﹒６５萬 ７﹒９０

１２月２０１５ ５９７８ １１﹒７２萬 １８﹒２６

１２月２０１４ ６９７３ ９﹒７８萬 １０﹒００

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＃億元



表二：人民幣貸款季度累計統計（億元）



２０１８年 ２０１７年

（萬元） （％） （萬） （％）

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三季度 ４﹒３８ ＋２９﹒２４ ３﹒１８ －

二季度 ４﹒１７ ＋１１﹒４９ ３﹒７４ －

一季度 ４﹒８６ ＋ ０﹒８２ ４﹒８２ －

前三季度累計 １３﹒１４ ＋１７﹒７４ １１﹒１６ １０﹒４９

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表三：金融機構人民幣貸款淨增長結構（億元計，同比增╱減）



１０月２０１８年 １０月２０１７年

（％） （％）

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住戶貸款 增５６３６ ＋２２﹒７０ 增４５９１ ＋３﹒９２

短期－－ 增１９０７ ＋１﹒４倍 增７９１ －

中長期－－ 增３７３０ ＋０﹒５４ 增３７１０ －２４﹒１４

非金融機企業及其他部門 增１５０３ －２９﹒８３ 增２１４２ ＋２７﹒１９

短期－－ 減１１３４ ＋９倍 減１１３ －７４﹒２０

中長期－－ 減１４２９ －３９﹒６ 增２３６６ ＋２﹒２５倍

票據融資－－ 減１０６４ － 減３７８ －

非銀行業金融機構 減２６８ ＋６６倍 減４ －

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資料來源：中國人民銀行

資料整理：黎偉成

