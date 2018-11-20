《美元走勢－羅明立》美匯退守９月至今上升軌，９５﹒６不容有失

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒６６ １１２﹒３７ １１２﹒４９

歐元╱美元 １﹒１４５８ １﹒１４４１ １﹒１４５３

英鎊╱美元 １﹒２８６６ １﹒２８４７ １﹒２８６４

美元╱瑞郎 ０﹒９９３７ ０﹒９９１４ ０﹒９９３２

美元╱港元 ７﹒８３３３ ７﹒８２９５ ７﹒８３０４



《美元走勢》美國１１月ＮＡＨＢ房屋市場指數意外跌至兩年低位，由１０月的６８，急降

至６０，遠低於市場預期的６７。該指數以５０為分界線，顯示房建商對市場仍屬正面，但對前

景的信心明顯減弱。加上上周五（１６日）美聯儲委員對全球經濟憂慮的言論，繼續打擊美元走

勢，美匯指數昨日（１９日）跌至９６﹒１７，僅僅守在由９月２４日開始的上升軌之上，如果

美元匯價進一步下跌，失守９５﹒６０的話，勢頭將進一步轉弱。



美元匯價下跌，令英鎊匯價回升，英國首相文翠珊暫時避過逼宮，但無法減少市場對英國

「硬脫歐」的憂慮。英國政壇的大地震持續，有報道指保守黨只差６票就足以發動對首相文翠珊

的不信任動議，令英國「脫歐」事件的不確定性增加。隨「硬脫歐」的機會上升，分析師開始預

期「硬脫歐」下對英鎊匯價的影響，其中巴克萊預期在無協議下「脫歐」，英鎊會跌５－１０％

。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３２０ １﹒１５００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８７０ １﹒２６５０ １﹒２９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

