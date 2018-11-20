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即市新聞

20/11/2018 14:59

《美元走勢－羅明立》美匯退守９月至今上升軌，９５﹒６不容有失

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒６６　　　１１２﹒３７　　　１１２﹒４９
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４５８　　　１﹒１４４１　　　１﹒１４５３
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８６６　　　１﹒２８４７　　　１﹒２８６４
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３７　　　０﹒９９１４　　　０﹒９９３２
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３３３　　　７﹒８２９５　　　７﹒８３０４

　　《美元走勢》美國１１月ＮＡＨＢ房屋市場指數意外跌至兩年低位，由１０月的６８，急降
至６０，遠低於市場預期的６７。該指數以５０為分界線，顯示房建商對市場仍屬正面，但對前
景的信心明顯減弱。加上上周五（１６日）美聯儲委員對全球經濟憂慮的言論，繼續打擊美元走
勢，美匯指數昨日（１９日）跌至９６﹒１７，僅僅守在由９月２４日開始的上升軌之上，如果
美元匯價進一步下跌，失守９５﹒６０的話，勢頭將進一步轉弱。
　
　　美元匯價下跌，令英鎊匯價回升，英國首相文翠珊暫時避過逼宮，但無法減少市場對英國
「硬脫歐」的憂慮。英國政壇的大地震持續，有報道指保守黨只差６票就足以發動對首相文翠珊
的不信任動議，令英國「脫歐」事件的不確定性增加。隨「硬脫歐」的機會上升，分析師開始預
期「硬脫歐」下對英鎊匯價的影響，其中巴克萊預期在無協議下「脫歐」，英鎊會跌５－１０％

　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３２０　　　１﹒１５００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８７０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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