《真知灼見－溫灼培》全面看淡美元非其時

《真知灼見》上周五（１６日），美國聯儲局副主席克拉里達（Ｒｉｃｈａｒｄ

Ｃｌａｒｉｄａ）在接受美國ＣＮＢＣ訪問時指，他預期聯儲局不用加太多次息，美國息率水平

將達至２﹒５％至３﹒５％的中性合適位置（現時聯邦儲備基金息率為２﹒０％至

２﹒２５％）。但他強調，到時聯儲局將要視乎當時經濟數據而定，決定在哪水平停止是次加息

周期。另邊廂，上周五歐元區公布１０月份以消費物價指數衡量的年通脹率為２﹒２％，較９月

份的２﹒１％及８月份的２﹒０％明顯上升，令人關注歐央行是否需要提早開始其加息周期。雖

說歐元區１０月份核心年通脹率仍處１﹒２％，較９月份的１﹒３％反而有所下跌，但如表面通

脹率一直向上，相信核心年通脹率也會逐步跟蹤而上。受上述因素影響，上周五美元兌各主要貨

幣匯價明顯轉弱。而市場擔心聯儲局可能降低其餘下加息次數，美國１０年債券孳息率同見回落

，上周五跌穿３﹒１％水平，而今早（２０日）於亞洲市場１０年債息報３﹒０７％。



＊意國問題令歐盟分化＊



從表面因素觀察，當聯儲局餘下的加息幅度有機會縮少，相反歐元區通脹又來得急速，當歐

美息差在不久將會有機會收窄，這當然不利於美元。但要現階段看淡美元，筆者認為是有點言之

尚早。息率變化確是衡量貨幣匯價走勢的重要因素，不過也有其他重要因素我們不能忽略，如歐

洲的政治變化。首先，意大利財政預算案與歐盟的爭拗到現在還未解決。昨晚意大利財長

Ｇｉｏｖａｎｎｉ Ｔｒｉａ指，雖然遭到歐盟反對，但意大利會繼續維持其２０１９年財赤預

算案。他指出，意大利無意挑戰歐盟的規條，只是想歐盟給予意大利多點自主控制其財政的空間

。現階段，未聽到歐盟給予意大利任何懲罰。而從意大利具指標性的１０年債息所見，昨晚高見

３﹒６０６％，正進一步邁向今年１０月１９日所創的高位３﹒７８３％。意大利情況值得留意

，因為如事件處理不好，會使歐盟出現分化，對歐元匯價有機會帶來拖累。



＊美元現階段仍可看好＊



另方面要留意當然是英國的「脫歐」問題。如英國最終在無秩序下「脫歐」，這也可能會對

歐元區經濟帶來重大衝擊導致歐元跌。歐元是美元以外最大貨幣，在美匯指數中佔六成比重。如

歐元因政治因素大跌，這樣美元相對下便很大機會走強。所以，現階段筆者仍是看強美元，直至

意大利問題，尤其英國的「脫歐」問題解決，筆者才會全線看弱美元。就本周而言，就讓我們先

看英國首相文翠珊會否被逼下台，若如是，整個英國「脫歐」談判便可能將要重頭開始，這個不

穩定因素可對英鎊以至歐元不利。

不過，據英國《太陽報》周日（１８日）所指，現時在保守黨的議員當中，已有４２人發起

不信任動議。距離保守黨啟動不信任動議的４８票門檻仍差６票。不過，一旦不信任動議門檻通

過，仍有待保守黨內３１５名下議院議員中過半即１５８人投不信任動議，首相文翠珊才需下台

。故市場認為文翠珊因此而下台機會不大。不過，文翠珊若要把脫歐方案通過英國國會，除了要

過保守黨這關，還要過工黨的一關。所以要通過脫歐方案亦非易事。就讓我們密切留意事態發展

。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

