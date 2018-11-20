《匯海澤言－葉澤恆》美明年加息或減慢，留意澳洲樓市對澳元影響

《匯海澤言》聯儲局主席鮑威爾及副主席克拉里達，近日不約而同發表言論，指全球經濟可

能持續放緩，可能影響到美國經濟前景及利率政策。全球貿易矛盾持續，不但中美貿易問題，而

且美國與其他國家或地區亦出現貿易矛盾，其實不利全球經濟發展。聯儲局本月初議息時，指出

企業投資對比今年年初已經出現放緩，似乎可能反映未來一至兩季美國就業市場增長應該會減慢

。

上星期舉行的亞太經合組織峰會，國家主席習近平與美國副總統彭斯在演說時，不時指責對

方的行為，似乎對本月底Ｇ２０峰會習特會帶來負面影響較多。因此，投資者不應對兩人的會面

抱太大寄望。預料美匯指數短期在９６應該有支持，但９７前仍有阻力。



＊歐元能否升穿１﹒１５，要看意大利預算案＊



歐盟與意大利就預算案問題的激辯，似乎仍有待歐盟今日稍後回覆意大利預算案修訂結果。

歐盟目前的態度仍然強硬，似乎無意在預算赤字問題上，作出太多讓步，以免其他歐豬國家亦以

此威脅歐元區。歐元匯價近日持續回升，主因受惠於美元回落。歐元未來能否進一步升穿

１﹒１５水平，還要看意大利的預算案商討情況。



＊留意澳洲樓市表現對當地經濟的影響＊



澳洲央行今早發表上次議息的會議紀錄顯示，央行沒有理據表明近期需要調整利率，而估計

下次操作方向是加息。央行估計到２０２０年中的失業率降至４﹒７５％，而且注意到失業率可

能於短期內出現更明顯的下降。但央行留意到家庭收增長慢，而且負債率高企，而澳元今年持續

下跌對當地經濟帶來支持。但另一方面，有報道指澳洲樓市持續轉弱，各省首府的樓價按年下跌

５﹒１％，而拍賣物業成交比率只有４６﹒８％。

澳洲整體經濟目前並不令投資者感到憂慮，惟獨樓市持續疲弱可能成為拖累澳洲經濟的主要

原因。澳洲銀行業持續收緊樓按，令澳洲樓市的壓力增加。目前市場估計，由於欠缺中國買家的

支持，將可能加速當地樓市調整，估計當地樓市可能下跌１５％至２０％。因此，預料澳元短期

仍可能回落，看７１﹒８美仙會否有支持。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

