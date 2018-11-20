《股金豐采－涂國彬》油產決定不明，油價未脫弱勢

《股金豐采》踏入第四季，本來好端端的一些走勢，忽然有點變化。筆者一直跟進的角度，

是美聯儲的貨幣政策正常化，由央行對市場進行的期望管理，以及當時的經濟情況，去估計投資

者的反應，以至資產價格的波動。



＊縱有反彈亦難大升＊



其中一個有趣的發展是油價。說起來，有別於幾年前的大跌，隨著全球經濟復甦，加上地緣

政局方面，新的勢力平衡出現，戰略上未必再是幾年前的一下子把油價壓至最低。由此而來，油

價從低位逐漸反彈，今年以來，走勢主要維持上行。１０月初，紐油更一度上近７７美元，布蘭

特油逼近８７美元，走勢相當強勁。

然而，打從１０月高位開始，油價開始轉頭向下。近期連跌十多天，終於有點喘定的跡象。

說起來，原本紐油在７０美元以上，大家還在猜８０美元應該不遠矣。

無論如何，油價上周終於在５５美元找到支持，在此之前累積了逾兩成的跌幅，從上周三

（１４日）開始止跌靠穩，除了上周五（１６日）收平，其餘的三個交易日均走高，昨日（１９

日）已經回到５７美元以上。



＊關注各供應方取態＊



值得留意，即使庫存數據續超出預期的急增，但油價在連跌後，的確有技術反彈的可能性。

不過，上行動力顯然相當有限，畢竟今次跌勢，背後可能涉及多種因素。

首先，產油國行動還是關注的重點。在此之前，１０月下旬沙特能源部長表示，油組國正處

在盡可能多生產的模式。但，最近沙特表示，１２月將削減石油出口每日５０萬桶，至於磋商中

的其他產油國減產計劃，目前仍未有共識。俄羅斯則持開放態度，表示需要在未來幾周內，觀望

石油市場後，才決定是否減產，這就讓下個月的談判結果更不確定。



＊經濟放慢打擊需求＊



當然，更重要的因素，也跟近來其他資產市場互相呼應的，就是經濟增長的勢頭，有可能放

慢，打擊需求端。不錯，美國目前增長的確快，但能否持續維持在現水平，遠超長期平均數，不

無疑問。

他山之石，可以攻玉。大家不妨以不同資產類別去互相印證，究竟對於本身關注的走勢，是

否合乎事態發展。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

