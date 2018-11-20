《股壇解碼－戴名》科技股明日黃花。瑞聲（２０１８）無以為繼

《股壇解碼》美聯儲月初重申計劃在下月（１２月）加息，明年（１９年）年中以前很有可

能再加息兩次，市場上對美聯儲持續加息預期延續，直接令美元瞬間走強。從這次加息周期開始

至今，美聯儲已經先後加息８次，美元的倫敦銀行間同業拆借利率（Ｌｉｂｏｒ）最近更是連試

高位，３個月Ｌｉｂｏｒ突破２﹒５％創自０８年１１月以來的新高。投資者要留下瑞士央行

（ＳＮＢ）今年上半年購入約６０億美元的美股，但卻在第三季匆匆出售市值７０億美元的美股

，當中包含１１０萬股蘋果、約９０萬股微軟、８萬多股的Ａｌｐｈａｂｅｔ（Ｇｏｏｇｌｅ母

公司）、４萬多股Ａｍａｚｏｎ和接近３萬股的Ｆａｃｅｂｏｏｋ。上半年買入的在下半年便匆

忙拋售套現，作風並不像瑞士央行（ＳＮＢ）的一貫做法，不管瑞士央行（ＳＮＢ）是眼光獨到

還是預視一些風險而作拋售決定，結論就是不看好後市走向或者是上升空間已所餘無幾。繼續看

空標普指數下調到２４００點的目標。



＊黃金難靠＊



上周美元指數窄幅上落，整體走勢仍然強勁，指數一直在接近１７個月高位的位置徘徊，相

反黃金熊市走勢不變，金價技術上將下試１１５０美元低位才會見支持，投資者可以考慮金價在

１２３５美元附近造空黃金。



＊刀光劍影＊



上周五（１６日）Ａ股期貨結算日在沒有利好消息刺激下造好，抽高結算的意圖不言而喻。

剛公布的２０１７年全國居民公積金貸款逾期金額已經超過１０億，對比２０１６年不到８億的

體量來說，在短短１年的時間裏，單單公積金貸款逾期金額部分就上升了超過３０％，而公積金

貸款一般被用作購房的部分首付款，公積金貸款逾期相信或多或少會和樓宇斷供有關連性，再參

考法院拍賣房產的數量，與去年（１７年）同比增幅約５０％，根據國內法院拍賣規定，首次拍

賣價不得低於市場估價的８０％，如果流拍的話在重拍的時候可以再降２０％，也就是市場估價

的６４％，但平均的拍賣成交價約在市場估價的７０％左右，數據表明斷供房一般都要第二次才

能順利拍出，證明市場已經明顯沒有承接力了，在這種情況下更利空銀行股投資者盡量遠離相關

股份。



＊見好即收＊



恆指自從上周二（１３日）恆指以全日低位裂口低開５００多點，之後走勢表現強勁，不單

收復失地還倒升１００多點，之後幾個交易日跟隨Ａ股拾級而上，向上突破２６１００點，全周

以接近２６２００點的位置收盤，投資者要留意的是上周五（１６日）是Ａ股期貨結算日，不排

除人為抽高結算順便高位建淡倉的可能。上周末恆指認購期權貼價２６４００點開倉，相信恆指

在２６５５０點附近便行人止步。騰訊（００７００）業績表面風光，實則毛利率出現倒退，遊

戲業務仍然未見曙光，短期對股價不利，投資者可再次留意騰訊熊證６２４３６。國內最近針對

民營教育機構出台政策，新政策不利相關教育板塊，當中以楓葉教育（０１３１７）受影響最大

，投資者宜暫時遠離相關板塊。



＊股票簡評＊



瑞聲科技（０２０１８）主要從事生產及出售動圈器件（包括微型揚聲器模組，受話器和揚

聲器），觸控馬達，無線射頻結構件，微機電系統器件和其他產品（包括光學器件，傳統麥克風

和耳機）。回顧去年（１７年）５月沽空機構Ｇｏｔｈａｍ Ｃｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ曾經

質疑瑞聲科技的財務報表造假，由於有蘋果概念支持，雖然股價一度急劇下挫，在公司透過回購

挽回不少投資者信心後，公司股價亦在去年（１７年）１１月創下歷史高位。可惜好景不常，股

價輾轉回落到現在約５３元的價位，跌幅超過６０％，當年瑞聲科技受質疑的是公司自１４年以

來通過２０多家未被披露的關聯公司加上欠缺透明度的會計入帳方式有虛增盈利的嫌疑，雖然事

後公司也出了公告澄清，但並沒有讓投資者完全釋疑。加上兩代ＩｐｈｏｎｅＸ的銷量不濟，對

蘋果訂單高依賴度的瑞聲科技來說更是雪上加霜，剛公布的Ｑ３盈利大跌接近３０％就是很好的

證明。



總結股價不振的主要原因可以歸納為股價被過度高估和瑞聲科技自身業績不佳，加上行業整

體不景氣和蘋果手機銷售不如預期所造成。儘管約１１倍的市盈率並不算高，但瑞聲科技並不能

以科技公司的標準來支持高市盈率，情況有點像小米集團（０１８１０）。投資者或者更應該以

一個優質工業股來看瑞聲科技。相信股價疲弱和悲觀情緒將持續一段時間，建議投資者先沽貨離

場，待股價跌穿４０元或市盈率回到６至８倍的時候再行部署買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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