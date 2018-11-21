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21/11/2018 09:07

《選股情報－石鏡泉》恒指跌幾多

　　《選股情報》美股昨晚（２０日）又跌逾５００，恆指今日（２１日）又跌多少，如只跌
２００多點，叻！
　　２４５００防線宜守。《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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