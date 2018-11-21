《窩輪豪情－梁業豪》單日轉向？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、

資訊科技業與公用事業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為小米（０１８１０）、融創中

國（０１９１８）與中國恆大（０３３３３），短線（一星期至一個月）投機價值最高者則為融

創中國、中國華融（０２７９９）與華潤置地（０１１０９）。

今早（２１日）恆指期貨承接昨晚（２０日）美股急挫之勢低開，但迅速於２５４１４找到

支持，掉頭回升。反彈市於中午前告一段落，午市初段價位轉為橫行，惟無急速再跌之勢。好友

希望見到的，為港股可以報升收場，再度證明大市於低位的可靠承接力。最理想者，為「單日轉

向」利好形態得到成交量變化的支持，令短期升浪可以運行下去，雖則反覆上落的局勢料會維持

多一段時間。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５０﹒９１７，國企指數ＩＢＳＩ則報４８﹒７２９，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股則以主動沽盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動沽盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則於反彈高位呈現好淡爭

持。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

