《談國論企－黎偉成》銀行續直接融資穩經濟抗貿戰

《談國論企》中國的社會融資規模累計增量於２０１８年１０月份僅對實體經濟發放的人民

幣貸款略見增長，雖云此項可以更及時、有效地確保實體經濟在以供給側結構性改革為主的內需

拉動穩中有進發展，和盡量減低由特朗普掀發對華貿易戰所造成的壓力和損失，應變的做法該屬

明智，但委托貸款、信托貸款、未兌現銀行承兌匯票以至非金融企業境內股票融資等皆減，當非

資本市場佳象，須加以扶持以便使融資更多元化地支持經濟。



＊貸款即使有增長但速度放緩亦非佳象＊



據中國人民銀行所發布的《２０１８年１０月份社會融資規模增量統計數據報告》和

《２０１８年１０月份社會融資規模存量統計數據報告》的資料，可見社會融資整體增量於

２０１８年１０月份所達的７２８８億元，相對於上年同期少增４７１６億元和同比下降

４５﹒３４％，成為年內減幅最大的一個月份，乃因：

央行顯然繼續特別以「直接」融資支持實體經濟，由是（一）對實體經濟發放人民幣貸款仍

是重點，但１０月份所淨增７１４１億元，同比只是多增５０６億元或７﹒６％，不僅比

２０１７年同多增６２５億元或１０﹒３９％頗見遜色，而三季的三個月更是全面高速增長：９

月份所達２﹒２萬億元比上年的１﹒８２萬億元多增３，８００億元或２０﹒８７％；８月份淨

增量同比多增３７０９億元或４０﹒９５％，和還比多增２５﹒６５％；７月份的增量９１５２

億元同比多增４６０２億元或１﹒０１倍。

但金融機構對實體經濟發放人民幣貸款於三季度累計淨增１２﹒８萬億元同比多增１﹒５４

萬億元或１１﹒６９％，比二季度累計淨增８﹒７６億元的６﹒６４％和一季度累計淨增

４﹒８５萬億元的７﹒７％同比增幅要高得多，故１０月份之增長放緩可暫保觀察態度為佳，因

此為十分重要的「直接融資」渠道，對實體經濟當然有十分直接的支持效應。

我曾多番指出社會融資不宜過份單一化，此見未改，但這在美國對華所掀貿戰的特殊劣況底

下，「直接融資」又是一個很好的「應戰」的其中舉措，可以接受。

最大問題是其他融資項目，均見減少或少增，少增者有（二）企業債券融資

（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ），於２０１８年１０月份達１，３８１億元，同比少增

１０１億元或６﹒６７％，反觀２０１７年同期淨增１５０８億元而多增６８４億元或８３％，

尤其是相對於２０１８年前三季度淨增累計達１﹒５９萬億元，比２０１７年同期多增１﹒４１

萬億元或６﹒８３倍之普，表現差勁。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常

是依照法定程序發行和約定在一定期限內還本付息的債券，顯示金融機構支持特別是非股份公司

的企業機構增加融資的力度驟降。

（三）地方政府專項債券淨融資，於２０１８年１０月份達８６８億元，和少增４４７億元

，同比下跌３３﹒９％，亦比前三季度累計１﹒７萬億元同比多增１４３８億元或９﹒２４％為

差，該受融資市況轉淡之壓。



＊地方政府債企債股融少增委托信托降＊



和（四）非金融企業境內股票融資於２０１８年１０月份淨增１７６億元，比上年同期少增

４４７億元或７４﹒４３％，而２０１７年同期淨增６０１億元則少增５２４億元或５３﹒４％

，加上２０１８前三季度累計３０９９億元少增２，９１８億元或４８﹒４９％，大有每下愈況

之概。

再大的問題在於有減少者，為曾於一段不短期期保持可觀增長勢頭的（五）信托貸款倒退：

於２０１８年１０月份淨減１２１３億元，而２０１７年同期則淨增１０１９億元和多增４８９

億元或同比上升９２﹒２６％。信托貸款為受托人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按

指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，

而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金

管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資金使用效率，此項由增轉減，差矣。

更是劣象，為（六）委托貸款，於２０１８年１０月份淨減８００億元，而２０１７年同期

則淨增４３億元，但少增６８２億元或７２﹒５％。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而

委托業務銀行會根據委托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並

協助收回的貸款業務；委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗

高的融資，政府應該作出支持。

銀保監會於２０１８年１月６日發布的《商業銀行委托貸款管理辦法》，作出明確的規定，

特別是（甲）商業銀行只能夠按照權利匹配原則，提供服務；委托貸款資金（乙）不得用於從事

債券、期貨、金融衍生品、資產管理產品等投資，和不得用於股本權益性投資或增資擴股等，還

要求（丙）商業銀行將委托貸款業務與自營業務嚴格區分，以加強風險隔離和業務管理。此為以

「管短板」形式的落實「補短板」政策要求，更好地通過委托貸款等融資渠道服務實體經濟。

（七）未貼現銀行承兌匯票淨額減少４５３億元，上年同期尚略為淨增１２億元，表現亦差。銀

行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行

，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是

由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現

有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付

款，以有限的資購進更多貸物，最大限度地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於

傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

