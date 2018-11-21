《美元走勢－羅明立》市場憂無協定脫歐，鎊匯最後防線１﹒２６５

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１２﹒９４ １１２﹒７０ １１２﹒８０

歐元╱美元 １﹒１４０１ １﹒１３６６ １﹒１４００

英鎊╱美元 １﹒２８１４ １﹒２７７９ １﹒２８１３

美元╱瑞郎 ０﹒９９５５ ０﹒９９３３ ０﹒９９３５

美元╱港元 ７﹒８３２４ ７﹒８２７９ ７﹒８３０６



《美元走勢》美國科技股急挫，拖累三大指數下跌，資金流入美債避險，１０年期美國國債

收益率回落至３﹒０４厘，創七周以來最低水平。特朗普再次批評聯儲局的貨幣政策，表明希望

局方降低利率，但由於市場恐慌情緒升溫，美元受到追捧。英倫銀行行長卡尼警告，如英國選擇

無協議下「脫歐」，英國經濟情況可能會面對上世紀７０年代初石油危機所帶來的衝擊，並使英

國經濟步入衰退。言論反映英倫銀行原則上支持首相文翠珊的「脫歐」方案，以避過出現「硬脫

歐」的風險。另外，德國財長亦指出，歐元區正面對眾多不利因素，包括意大利財赤問題及美國

貿易政策改變等，其中以英國無序「脫歐」對歐元區的影響最大。



英國首相文翠珊暫時避過黨內逼宮的威脅，但「脫歐」協議草案不容易在國會獲得通過，投

資者憂慮英國最終出現無協定「脫歐」，利淡英鎊走勢，１﹒２６５０是最終防線。歐元跟隨英

鎊下滑，１﹒１５關口前阻力相當大，意大利政府仍然無意就預算案作出讓步，下行風險仍然較

大。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１４５０ １﹒１３２０ １﹒１５００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２８７０ １﹒２６５０ １﹒２９２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

