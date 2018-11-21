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即市新聞

21/11/2018 15:08

《美元走勢－羅明立》市場憂無協定脫歐，鎊匯最後防線１﹒２６５

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１２﹒９４　　　１１２﹒７０　　　１１２﹒８０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４０１　　　１﹒１３６６　　　１﹒１４００
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２８１４　　　１﹒２７７９　　　１﹒２８１３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５５　　　０﹒９９３３　　　０﹒９９３５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３２４　　　７﹒８２７９　　　７﹒８３０６

　　《美元走勢》美國科技股急挫，拖累三大指數下跌，資金流入美債避險，１０年期美國國債
收益率回落至３﹒０４厘，創七周以來最低水平。特朗普再次批評聯儲局的貨幣政策，表明希望
局方降低利率，但由於市場恐慌情緒升溫，美元受到追捧。英倫銀行行長卡尼警告，如英國選擇
無協議下「脫歐」，英國經濟情況可能會面對上世紀７０年代初石油危機所帶來的衝擊，並使英
國經濟步入衰退。言論反映英倫銀行原則上支持首相文翠珊的「脫歐」方案，以避過出現「硬脫
歐」的風險。另外，德國財長亦指出，歐元區正面對眾多不利因素，包括意大利財赤問題及美國
貿易政策改變等，其中以英國無序「脫歐」對歐元區的影響最大。
　
　　英國首相文翠珊暫時避過黨內逼宮的威脅，但「脫歐」協議草案不容易在國會獲得通過，投
資者憂慮英國最終出現無協定「脫歐」，利淡英鎊走勢，１﹒２６５０是最終防線。歐元跟隨英
鎊下滑，１﹒１５關口前阻力相當大，意大利政府仍然無意就預算案作出讓步，下行風險仍然較
大。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１４５０　　　１﹒１３２０　　　１﹒１５００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２８７０　　　１﹒２６５０　　　１﹒２９２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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