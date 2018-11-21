《真知灼見－溫灼培》美股油價下跌，金價兩大上升阻力

《真知灼見》上周，現貨金價一度跌穿１２００美元心理關位，但很快便反彈。近日南海局

勢不穩定，相信是支撐金價的主因，不過，除非發生更大衝突，料金價單靠此一因素上升有限。

從世界黃金協會（ＷＧＣ）公開的全球第三季黃金供求報告中顯示，飾金在整體黃金需求當

中的佔比為５５﹒６％，投資需求佔比為２０﹒２％，各地中央銀行需求黃金佔１５﹒４％，而

工業用金佔８﹒８％。換句話說，在整體黃金需求當中，有著約６５％的需求（飾金需求佔

５５﹒６％加上工業用金需求８﹒８％）均與經濟掛鈎。黃金首飾不是便宜的商品，惟當環球經

濟強，消費者有著強勁的消費力，他們才會對黃金首飾有較大需求。反觀工業用金，也很視乎企

業有否足夠定單才會決定需求多少黃金。當明白這一切，大家可理解到近日美股下跌所可能帶來

的財富收縮效應，將不利於金價走勢。反觀油價，昨晚紐約期油價格大跌３﹒７７美元或

６﹒６％，以５３﹒４３美元收市，並曾一度見５２﹒７７美元創自２０１７年１０月以來最低

水平。油價下跌會降低通脹，在缺乏通脹的情況下，同樣可視為不利於金價。



＊中美倘化解貿易戰將利好金價＊



除非南海局勢升溫，就現時所見實在難找到支持金價因素。技術上看，預料現貨金價於

１２４０美元會遇上較大上升阻力，相反則不排除金價有跌返１２００美元的可能性。就前景而

言，建議投資者密切留意月底的Ｇ２０大會，中美兩國元首的會面可否化解貿易紛爭。中國作為

全球最大黃金需求國，如中美貿易紛爭可化解，使中國經濟穩定增長，這當可視為利好金價因素

；相反，如中美貿易紛爭惡化，金價要升將會遇上困難。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

