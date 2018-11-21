《策略縱橫－陳寶明》未來情勢殊不樂觀

《策略縱橫》一如市場普遍預期，１１月美國政治因素左右全球股市走勢。民主黨和共和黨

在美國中期選舉後分別掌控眾議院和參議院控制權，令全球金融市場略為喘定，但未來情勢殊不

樂觀。

政治方面，美國聯邦政府債務上限問題可能重現，２０１１年及２０１３年的時候，共和黨

曾利用提高上債務上限問題妨礙時任美國總統奧巴馬的施政，最終導致２０１３年１０月聯邦政

府停擺１６日，民主黨如今或會作出類似的報復舉動以掣肘特朗普政府施政，繼而導致市場波動

性加劇。

與此同時，民主黨可能會啟動國會調查，甚至嘗試啟動彈劾總統的程序，這同樣亦可能引致

市場波動。然而，民主黨控制了眾議院，可以遏制總統的橫蠻行徑，這可減低特朗普政府的囂張

氣焰，有利中國進行比較理性的中美貿易談判。

經濟方面，中美貿易戰所掀起的連鎖性反應已在中國某些行業浮現。中國第３季經濟成長速

度創９年來最慢，第３季ＧＤＰ年增６﹒５％，低於市場預期的６﹒６％，也較第２季的

６﹒７％大幅下滑，為２００９年第１季以來最低。加上與美國的貿易摩擦升溫，近幾個月投資

者也愈加擔憂中國。１０月零售銷售年增率放慢到８﹒６％，略低於估值，增速也較９月的

９﹒２％慢。工業生產年增率從９月的５﹒８％微增至５﹒９％，反映工業生產的需求并不旺盛

。中國經濟存在下行壓力，但北京表示將透過改革而不是推出大型刺激方案，來支持經濟增長。

加上美國聯儲局依然收緊貨幣政策步伐，目前美國經濟強勁，失業率降至３﹒７％，甚至超

越實現「充分就業」，通脹率也開始穩定在２％左右的目標，預料明年美國再加息三至四次，以

穩定失業率。聯儲局繼續逐步加息，香港也被逼跟隨，可能加速本港樓市的下滑，最近某大地產

代理公司裁員乃是先兆。尤其是樓市成交大幅減少，料會出現較長時間的調整，相信早前承造發

展商高成數按揭的買家會較易變成負資產。

預計１１月全球股市仍受中美貿戰所影響而大幅度波動，距離中美元首Ｇ２０峰會不足兩星

期，國務院副總理劉鶴及美國財政部長姆欽日前恢復對話，尋求緩解中美貿易糾紛，但是具體建

議欠奉，未能令中美貿易談判在峰會前取得進展，市場正擔心中美兩國最多或就貿易戰達成某種

停戰協議，以便雙方能夠在Ｇ２０峰會之後繼續談判。特朗普曾經威脅一旦Ｇ２０峰會未能破局

，他將對２６７０億美元的中國商品加徵關稅，意味將美方制裁行動擴至所有入口美國的中國貨

，香港無可避免地被捲入，轉口及貿易融資會受到影響。市場對中美貿易糾紛得到緩解，並不感

到樂觀。

綜觀上述情況，香港經濟調整將至，投資者切勿掉以輕心，要衡量風險胃納，以防金融危機

再現，承擔可承受的風險。《退休投資顧問及經濟師 陳寶明》

