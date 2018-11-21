《基金之道－龐寶林》市場期待終極一跌是否已出現

《基金之道》各地主要股市方面，１０月美國標普５００指數下跌７﹒３％，歐洲

Ｓｔｏｘｘ ６００指數下跌５﹒８％，香港恆生指數及國企指數分別下跌１０﹒１％及

８﹒０％，而上證Ａ股指數亦下跌７﹒８％。美股第三季度７８％的標普５００企業盈利勝預期

，金融、能源及物料行業盈利更達雙位數增長，儘管如此市場仍然擔心加息及貿易戰等因素將令

未來企業盈利增速放緩。大型科技企業喜憂參半，令市場隨即出現調整，是２０１１年以來市場

對良好盈利結果的最差反應。

環球市場隨美股調整，市場期待終極一跌是否已出現。中國經濟繼續面臨放緩壓力，內地監

管部門集體發聲力挺股市，年末人行貨幣政策有機會進一步寬鬆。預計聯儲局１２月再加息一次

，歐洲央行也在明年開始加緊收水，因關稅等貿易戰負面因素逐步顯示，明年的企業盈利增長也

被屢次下調。投資者宜考慮維持較高的銀根水平，於市場明朗化後逢低位買入較為穩健的優質板

塊。

上星期騰訊（００７００）季度業績勝預期，市場對騰訊剛公布業績普遍合乎預期，助大市

打了強心針，令疲弱的恆指從低位企穩。另一好消息是Ａ股成交量也同步增多，投資氣氛暫時有

所改善。預料本個星期可持續企穩，希望能延續上星期的升勢。暫時市場觀望月底中美首惱會面

成果。投資信心一向是資金流入的重要原因。事實上個別藍籌或板塊股票已跌至吸引水平。像上

星期內地公布對教育團體的一些新政策，影響多隻教育股曾一度遭拋售，個股單日跌幅超過

１５％。實際上，細心分析來看，教育股的實質業務都不太大受影響，現股價已十分殘念，當然

國家政策對行業的收入影響有一定程度，不過作為長線投資者，也可留言這板塊。

中國１０月消費意外降溫，貸款大幅縮水，包括１０月人民幣新增貸款僅６９７０億，社會

融資規模也連續數月降至２０１７年以來的最低水平，增量不及９月的三分之一，市場普遍認為

內地的貨幣寬鬆預期越來越強，人行在年末之前再次降准也並非沒有可能，或可利好股市。另外

中國１０月社會消費品零售總額按年僅增８﹒６％，扭轉此前連續兩個月的加速上升趨勢，遠低

於預期及前值的增長９﹒２％，今年前十個月的社會消費品零售總額按年增亦下調至９﹒２％。

但雙十一令消費滯後的效應也不可忽略，況且雙十一再破記錄，消費升級的產品大獲千禧一

代的喜愛，顯示內需市場仍然留存空間，為將來的貿易戰打下基礎。另外房地產的低迷也是導致

貸款減少的主導因素，考慮到融資偏弱，雖然銀監會已經鼓勵「一二五」計劃分步向市場引導資

金，但實質上流入實體的資金恐怕暫時有限，經濟仍然面臨築底壓力。

《 東驥基金管理董事總經理 龐寶林》

