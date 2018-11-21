《投資智慧－鄧聲興》核數師意見應為停牌指標之一，而非單一指標

《投資智慧》港交所（００３８８）早前發出諮詢文件，建議當上市公司的財報遭其核數師

發出「無法表示意見」或「否定意見」時，公司股票將要停牌，直至相關問題解決且令核數師滿

意。公司同時也須披露足夠資料，好讓投資者評估其財務狀況。



以往遭核數師評為「不發表意見」或「否定意見」的公司，仍可進行交易，但新規定的嚴謹

在於未解決此問題則不能復牌。此外，在今年８月開始生效的除牌新規定明，凡主板和創業板公

司分別持續停牌１８個月和１２個月就要除牌，兩相配合之下，逼使管理層盡快解決問題，否則

面臨除牌。



港交所的原意在於建立有效率的除牌程序，針對不再符合持續上市準則的發行人，以維持香

港證券市場質素及信譽，可預期新例實施後，長時間停牌的公司數目及時間將大幅減少。但財困

公司的資產重組之路一般較漫長，以當年第一電訊（００８６５；現稱建德國際）為例，足足６

年時間才復牌成功，故１８個月的死線期已相當緊逼，加上核數師意見作為勒令停牌的指標，或

令業界無所適從。而上市公司一旦除牌，首當其衝的必然是小股東。



「股壇長毛」Ｄａｖｉｄ Ｗｅｂｂ已列出４１間遭核數師評為「不發表意見」或「否定意

見」的公司，若新例生效後，將面臨停牌。事實上，近年證監會亦多次引用《證券及期貨條例》

勒令上市公司停牌，去年達１４家。若港交所新例亦賦予權力於停牌事宜，兩者職能上或有所重

疊。故筆者認為，核數師意見只作為勒令停牌的指標之一，而非單一指標，可配合多個重大理由

而作出勒令停牌通知。《香港股票分析師協會主席 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

