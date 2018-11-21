《樓市亮話－湯文亮》買樓要注意甚麼？Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｘ　３

《樓市亮話》近日樓市轉勢，由上升轉為下跌，引致不少專家轉軚，連投行也不例外，有投

行發表文章確認樓市下跌，當中第一個理由是按揭申請減少，第二個理由是成交量減少，其實成

交量減少一定會導致按揭申請減少，點解要分為兩個理由，我有多少不明白，或者撰寫的人不大

了解樓市，所以才將一個理由拆為兩個，但仍然有漏洞，因為成交量減少並不能夠代表樓價下跌

，倘若是因為業主不願意賣樓而令成交量下跌，樓價反而會上升。不過，如果在成交量下跌時而

放盤量增加，樓價九成九會下跌，現在就是在這種情況，所以現在有咁多業界人士轉軚，因為他

們大多數都明白這個道理。



既然現在粥多僧少，買家一定好開心，不過開心還開心，千祈唔好浪費自己優勢，如果問業

界人士買樓要注意些甚麼？大多數人都會話「Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｌｏｃａｔｉｏｎ」，究竟Ｌｏｃａｔｉｏｎ ｘ ３出自那個人的說話，我相信要極資深的物

業代理界朋友才知道，話說，現在仲量聯行曾煥平的師祖Ｊａｍｅｓ Ｋｉｎｇ在初到香港時，

有記者問他買樓要注意甚麼，他的回答就是Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｌｏｃａｔｉｏｎ，這個答案已經用了幾十年，至今仍然有人用，究竟點解Ｊａｍｅｓ

Ｋｉｎｇ要講三次Ｌｏｃａｔｉｏｎ，不會有很多人去考究。



有年輕朋友打算買樓，問我首先要注意甚麼，我認為首先是區分，年輕人當然要關心校網，

如果小朋友能夠因為住所的區分而能夠入到名校，就算買貴一些都值得，這是第一個

Ｌｏｃａｔｉｏｎ，而每一個區分都會有一些優質屋苑或者名廈，這是第二個Ｌｏｃａｔｉｏｎ

，能夠買到就最好，最後一個Ｌｏｃａｔｉｏｎ代表優質單位，因為每一個屋苑或者大廈都會有

一些優質單位，首先以高低來劃分，其次是方向，這就是我們經常所說的Ｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｌｏｃａｔｉｏｎ Ｌｏｃａｔｉｏｎ，老實說說，要滿足全部三個Ｌｏｃａｔｉｏｎ是很困難

，所以，我認為首先要揀區分，其次揀屋苑，再其次揀樓層，不過揀還揀，千祈唔好太揀擇，否

則可能得個吉。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

