《權證紅盤－朱紅》恒指窄幅波動，短線兩手準備

《權證紅盤》不知道是因為今年的股市波幅擴大，還是因為日子較充實，筆者覺得今年過得

特別快，轉眼間已來到１１月底。回看年頭恆指還在３３０００點附近時，估計當時沒人會想像

到１１月時，恆指只有２６０００點左右，今年最低暫時見過２４５００點，跌幅達２６％。筆

者認為如果月尾的Ｇ２０會沒有特別驚喜，看來今年其餘的日子，恆指大約在２４５００－

２６５００點附近上落。由於市況窄幅，短線買賣的投資者在技術層面上要求較高，如果不是專

業的投資者，較難找到好的機會。



其實，恆指從１１月頭開始，已經持續在２５０００－２６１００點中間窄幅波動，主要大

藍籌股已經公布了三季度業績，加上美國本周感恩節假期影響，投資者入市意欲偏淡，昨日

（２２日）港股成交額不足７００億港元。投資者偏向觀望Ｇ２０期間，中美兩國領導會面的貿

易談判結果。從恆指牛熊證街貨分布圖看，恆指熊證的重貨區在２６４００－２６７００，有相

對期指２８００張；而恆指牛證重貨區，在２４８００－２５１００點，有相對期指２５００張

。



過去一周窩輪市場資金主要流入，有１﹒６億元流入窩輪市場，有４０００萬元流出。在流

入的資金中，第一大資金流入是騰訊（００７００）認沽證，有１億元流入。第二大流入的是平

保（０２３１８）認購證，有１８００萬元。第三大流入的是恆指認購證，有１６００萬元。第

四大流入的是港交所（００３８８）認購證，有１３００萬元。



恆指仍然在２６０００點附近爭持，短線留意市場波幅，可以作兩手準備。如果投資者看好

恆指，可以留意恆指認購證１３５３７，行使價２６８００元，２０１９年２月到期，實際槓桿

約１１倍。如果投資者看淡恆指，可以留意恆指認沽證１４５２９，行使價２３８８８元，

２０１９年４月到期，實際槓桿約８倍。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

