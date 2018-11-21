《缸邊嫺談－黃惠嫺》長飛光纖光纜擴產能，受惠５Ｇ網絡加速興建

《缸邊嫺談》長飛光纖光纜（０６８６９）的收入很大程度上取決於中國政府對電信行業宣

布或實施的國家策略、措施、計劃及其他政策紅利。近年中國政府為促進國家經濟的發展，密集

地推出相關扶助互聯網訊息行業發展的政策。今年８月１０日發改委及工信部發布《擴大和升級

資訊消費三年行動計畫（２０１８－２０２０年）》的通知。通知提出，深入落實「寬頻中國」

戰略，組織實施新一代資訊基礎設施建設工程，推進光纖寬頻和４Ｇ網路深度覆蓋，加快５Ｇ標

準研究、技術試驗，推進５Ｇ規模組網建設及應用示範工程，確保啟動５Ｇ商用。



內地５Ｇ將於明年進行商用，國內三大電訊營運商將會加大對５Ｇ網絡的投資，各主要的電

信運營商在５Ｇ領域的總投資規模預計將超過１萬億元人民幣，較４Ｇ總投資規模高７０％，

５Ｇ網絡建設的加快將產生大量光纖光纜需求，憑集團的優勢定會受惠於國內促進互聯網和經濟

融合的高速發展當中。



＊擴大生產及研發能力＊



自今年７月１１日起商務部繼續對原產於日本、美國的光纖預製棒續徵反傾銷稅，為期五年

。入口光纖預製捧減少，而國內具有光纖預製棒生產能力的廠家數量有限，在需求加大下，集團

續擴大生產及研發能力，以及逐步向上游或下游產品延伸。集團去年在潛江、臨安、蘭州、瀋陽

進行了新建及擴充產能的行動，同時更按照「全產業鏈」戰略路線，上游四氯化矽項目湖北飛菱

竣工投產，在原材料供應的基礎上，開始拓展上游市場。



集團今年回歸Ａ股上市，發行新股所籌得約人民幣２０億元的資金，將會用於長飛光纖潛江

有限公司自主預製棒及光纖產業化二期、三期的擴產項目上，項目將採用新的生產工藝、有效擴

充集團的光纖預製棒產能，並解決目前工藝下原材料不足和供應鏈單一的問題，以滿足光纖預製

棒、光纖及光纜市場的要求。



海外產能布局，目前集團於緬甸、印尼、南非、菲律賓分別布局了光纖光纜企業，２０１７

年集團於印尼的光纜項目已經開始生產，項目的建成將會形成年產２百萬芯公里的光纜生產能力

，以抓住國家「一帶一路」發展的機遇。集團亦同時加強海外營銷服務團隊，相繼成立泰國公司

和菲律賓公司。海外的產能及銷售的布局進一步擴大及完善，有望協助集團取得更多海外的訂單

，成為集團另一增長的動加。



＊產品價量齊升收入增＊



長飛光纖作為國內少數能夠大規模一體化生產開發光纖預製棒、光纖和光纜的公司之一，棒

纖纜的一體化生產，提升了集團的生產水平和運營水平。而集團積極擴大國內外的產能，完善海

外的銷售網絡布局，相信隨著５Ｇ即將進入商用，５Ｇ網絡的建設對光纖預製捧、光纖及光纜的

需求亦將會大大增加，加上入口的限制，在供不應求下，集團產品的價量會繼續上升，收入增加

。投資者可考慮於２０元附近的位於增持或吸納，目標價為２５﹒３５元。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

