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即市新聞

22/11/2018 09:40

《套期保值－蕭猷華》恒指年底前勢見２８０００點

　　《套期保值》雖然周初美股累計跌幅接近４％，不過，筆者認為美股愈跌，對中港股市１２
月份的走勢更為樂觀。
　　最近，美國１０年債息由３﹒２２％降至３﹒１０％以下，聯儲局多位官員包括鮑威爾早前
罕有地發表「鴿派」言論，市場預期美國加息機會降低，有利股市表現。
　　此外，若美國股市繼續下跌，投資者不用懼怕，因為這會增加中國在貿易戰上的籌碼，月底
「習特會」達成貿易協議或「停火」機會愈高。與此同時，投資者試想想，假如特朗普不是抱著
「停火」的心態會見國家主席習近平，豈會在Ｇ２０會議後設宴與習近平共晉晚餐嗎？
　　故此，筆者預計特朗普在「習特會」之後，將會發表兩國同意暫停徵收額外關稅，繼續就貿
易問題展開公平、深入對話，筆者料對股市將會是重大利好消息。
　　另一方面，特朗普為了降低國內通脹，增加國民消費，不惜放棄譴責沙特阿拉伯就記者被殺
事件，更加與沙特合謀壓低油價，此舉反映特朗普非常重視美國經濟及股市的表現。
　　恆指昨天（２１日）低開後，單日轉向，成交偏低，只有７８３億元，不過這是一個極好的
信號，因為成交低而上升證明只有大戶買入；反而，當股市上升時和成交增大就要小心，股市多
數見頂。故此，投資者現時應趁低吸納，筆者預期港股在年底前可上望２８０００點，
《興業金融期貨投資服務部董事　蕭猷華》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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