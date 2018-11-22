《套期保值－蕭猷華》恒指年底前勢見２８０００點

《套期保值》雖然周初美股累計跌幅接近４％，不過，筆者認為美股愈跌，對中港股市１２

月份的走勢更為樂觀。

最近，美國１０年債息由３﹒２２％降至３﹒１０％以下，聯儲局多位官員包括鮑威爾早前

罕有地發表「鴿派」言論，市場預期美國加息機會降低，有利股市表現。

此外，若美國股市繼續下跌，投資者不用懼怕，因為這會增加中國在貿易戰上的籌碼，月底

「習特會」達成貿易協議或「停火」機會愈高。與此同時，投資者試想想，假如特朗普不是抱著

「停火」的心態會見國家主席習近平，豈會在Ｇ２０會議後設宴與習近平共晉晚餐嗎？

故此，筆者預計特朗普在「習特會」之後，將會發表兩國同意暫停徵收額外關稅，繼續就貿

易問題展開公平、深入對話，筆者料對股市將會是重大利好消息。

另一方面，特朗普為了降低國內通脹，增加國民消費，不惜放棄譴責沙特阿拉伯就記者被殺

事件，更加與沙特合謀壓低油價，此舉反映特朗普非常重視美國經濟及股市的表現。

恆指昨天（２１日）低開後，單日轉向，成交偏低，只有７８３億元，不過這是一個極好的

信號，因為成交低而上升證明只有大戶買入；反而，當股市上升時和成交增大就要小心，股市多

數見頂。故此，投資者現時應趁低吸納，筆者預期港股在年底前可上望２８０００點，

《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

