《國金與投資－曾廣標》英「脫歐」再次公投？

《國金與投資》英國首相ＭＡＹ姐與歐盟達成「脫歐」協議草案後，在內部引起很大反彈，

不僅在野工黨趁機部署欲重新執政，保守黨內部也出現辭職潮和逼宮潮，據說已有４０多名保守

黨議員發信要求對ＭＡＹ姐提出不信任動議。然而，由於個別已辭職的前閣員顧存大局，使到逼

宮暫時還差幾票，未能公開拿出來。一般相信，在歐盟周日再舉行峰會時，便會與英國簽署「脫

歐」方案，然後交由英國國會及歐盟其他成員的國會通過，使英國可以在明年３月起開始循序漸

進地脫離歐盟。



＊親歐的ＭＡＹ姐要完成「脫歐」＊



兩年前「脫歐」公投前，ＭＡＹ姐是保守黨內的親歐派反對「脫歐」，其後繼任首相收拾殘

局不得不推行「脫歐」進程；然而，她的基本政策是今後的英國仍宜與歐盟維持較緊密的聯繫，

而今次達成的「脫歐」草案，被反歐派視為對歐盟的「投降」，因此，反對的聲音大增。



＊半生不熟「脫不離」，引廣泛質疑＊



對反歐派來說，根據草案，北愛爾蘭由於與愛爾蘭共和國維持軟邊界（即民眾可以繼續隨便

進出），及成為一個特別的自由貿易區，這等於讓北愛長期留於歐盟內與英國處於半分離的狀態

。此外，英國因此而實質暫時留在歐盟關稅區內，等於英國仍要遵守歐盟的關稅條款。例如不能

與美國另訂關稅協議，這等於英國仍不是「獨立的國家」。此外，反歐派也不滿英國要向歐盟付

出３００多億鎊的分手費。



＊先拖兩年，避免硬「脫歐」＊



反歐派的主張，根本上就是寧要沒有協議的硬「脫歐」，這對ＭＡＹ姐來說，卻會對英國的

經濟造成重大破壞，她的主張是，根據協議，在經過兩年的「脫歐」過渡期後，英歐還可以就長

期的關係作出新的安排，而現時的妥協只是避免明年３月底便出現硬「脫歐」。



＊民意盼再公投，ＭＡＹ姐難接受＊



英國多數民眾最怕是硬「脫歐」，而事實上，較多人已認為兩年前支持「脫歐」的公投是作

出了錯誤的決擇，大多數民調都顯示，較多選民寧願再來一次公投，而支持留歐的較支持「脫歐

」的略多。然而，作為政府領導人，ＭＡＹ姐不可能把已接受的公投結果推翻，而這也等於保守

黨人自認失敗，因此，她矢言不會再次公投。



＊工黨高層謀提早大選＊



在工黨內部，則現任倫敦市長汗先生及前首相貝理雅都主張再次舉行公投，但以科爾賓為首

的工黨影子政府，其公開主張是不應再進行公投。但實際上，科爾賓的策士們認為，現時不是要

求再次公投的時機，應該是趁ＭＡＹ姐失勢之際，透過國會否決「脫歐」協議逼使保守黨失去在

國會盟友的支持而被逼提早大選，到了這個階段，才會再次打出「脫歐」公投的牌章，這樣，則

在大選獲勝的機會便會大增。



＊恨錯已遲，英股匯難看好＊



英國人早就選擇保留自己的貨幣不加入歐元區，反映出他們無意與歐洲大陸走入融入之路，

而留在歐盟要遵守歐盟的一些法規，是英國人曾決心選擇「脫歐」的原因，但他們卻沒有想過，

要「退群」並不是一件容易事，而是要付出重大的代價結果會是得不償失。



其實，現時ＭＡＹ姐所能爭取到的，對英國整體利益來說已是不錯，也未必不被大多數英國

人接受，但按程序，「脫歐」協議是交由國會表決通過而不是經過全民公決，這令到ＭＡＹ姐的

輸面變得較大，因為不僅保守黨內部至少有四十多名議員會投票反對，而北愛「保皇黨」民主統

一黨的議員，也勢必不再支持ＭＡＹ姐，令到協議被否決的機會變得頗大。但對ＭＡＹ姐來說，

除了爭取國會（其實是夾逼黨友）通過「脫歐」協議之外，也沒有更好的辦法了。而工黨則只需

把握機會把協議否決，就可以把ＭＡＹ姐也一併推翻，到時保守黨四分五裂，無論誰當領導，都

難以在新的大選中勝出。



在這種形勢下，從基本因素而言，英國股匯暫時都難有看好的理由！

《資深評論員 曾廣標》

